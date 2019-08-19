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Martin Freeman, Sherlock’un geleceği hakkında konuştu

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SİNEMA TV  | 19.08.2019 08:39 | Son Güncelleme

Popüler dizi Sherlock’un başrol oyuncularından Martin Freeman, dizi hakkında gelen sorulara toplu bir cevap verdi. Freeman, iyi bir senaryo yazılırsa beşinci sezonun çekilmesine karşı olmadığını söyledi.

2010 yılında BBC ekranlarında yayınlanmaya başlayan Sherlock Holmes’un modern uyarlaması Sherlock, kısa sürede geniş izleyici kitlesine ulaşarak büyük bir başarı sağlamıştı. Başrollerdeki Benedict Cumberbatch ve Martin Freeman‘ın da diziye birlikte popülaritesi artmış, ikiliyi daha büyük projelerde görür hale gelmiştik. 4 sezon devam eden dizinin devam edip etmeyeceği ise tam bir muamma. Sherlock’un hem başrol oyuncuları hem de dizinin yaratıcıları Mark Gatiss ve Steven Moffat, şu sıralar başka projelerle ilgileniyorlar.

Geçtiğimiz yıllarda Martin Freeman, beklentilerin çok yüksek olmasından dolayı dizide yer almanın artık o kadar keyifli olmadığını dile getirirken; Benedict Cumberbatch ise Freeman’ın bu görüşüne karşı çıkmış ve beklentilerden farklı şekilde etkilendiğini açıklamıştı. Açıklamalar karşılıklı olarak gelse de Sherlock’un geleceği henüz belirsizliğini koruyor. Bilinen tek şey dizinin 5. sezonunun 2020’den önce gelmeyeceği. Uzun zamandan sonra dizinin başrol oyuncularından Martin Freeman, Sherlock hakkında konuştu.

Filmloverss’da yer alan habere göre; Freeman, daha önce yaptığı açıklamayı yineliyor. Dizide yer almanın eskisi kadar heyecan vermediğini ancak iyi bir senaryo yazılması hâlinde 5. sezonun çekilmesine kesinlikle karşı olmadığını belirtiyor. “Eğer gerçekten özel ve ilginç bir şey olursa, hepimizin buna açık olacağını düşünüyorum. Her sezon, 90 dakikalık 3 bölüm yaptık. Normalde dizilerin bir sezonu 8-10 bölüm arası sürüyor. Çok fazla malzeme olmasına rağmen nispeten azını yaptık. Sherlock büyük bir olay, bu yüzden daha fazlasını yaparsak buna değmek zorunda. Oldukça iyi bir şeyle gelemedik. Eğer geri geleceksek iyi bir şey yapmak zorundayız.”

Martin Freeman’ın bu açıklamaları, dizinin yaratıcıları Mark Gatiss ve Steven Moffat’ın da bu konuda herhangi bir girişimde bulunmamaları Sherlock’un yeni sezonunu izlemek için uzun bir süre daha beklememiz anlamına geliyor olabilir.


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Anahtar Kelimeler:
Sherlock Sherlock Holmes Benedict Cumberbatch Martin Freeman Mark Gatiss Steven Moffat

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