Galatasaray'ın, Süper Lig'in ikinci haftasında bu akşam deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı öncesinde Martin Linnes'in doğum günü kutlandı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampta olan sarı-kırmızılılar, bugün doğum günü olan ve 29. yaşına giren Norveçli futbolcu için pasta kesti. Linnes'e pastadan ilk dilimi Arda Turan yedirdi. Galatasaray Kulübü de sosyal medya hesabından Linnes için, 'İyi ki doğdun Martin Linnes!' paylaşımını yaptı.
(İHA)
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