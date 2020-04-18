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Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.04.2020 14:26 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını evinde sürdürürken, su şişeleri ile yaptığı antrenman dikkat çekti.

Dünyayı saran koronavirüs salgınından dolayı futbola verilen arada futbolcular fit kalmak için çalışmalarını evlerinde sürdürüyor.

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes de bu doğrultuda evde çalışmalarını gerçekleştiriyor. 28 yaşındaki futbolcunun su şişeleri kaldırarak yaptığı antrenman dikkat çekti. Başarılı futbolcuyu çalışmalarında eşi ve çocuğu da yalnız bırakmadı. Linnes'in antrenmanı sırasında 'Ankara'nın Bağları' türküsünün çalması ise dikkatlerden kaçmadı.

(İHA)

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koronavirüs martin linnes Galatasaray Spor Toto Süper Lig

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