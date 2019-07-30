Martin Scorsese imzalı The Irishman’den ilk kareler paylaşıldı

Netflix’in en pahalı yapımlarından biri olarak duyurulan, kadrosuyla göz kamaştıran The Irishman filminden ilk kareler gün yüzüne çıktı. Al Pacino ve Robert De Niro gibi efsane iki ismin başrolünü paylaştığı filmin bütçesi tam 175 milyon dolar! Oscar ödüllü yönetmen Martin Scorsese imzalı film Charles Brandt’ın I Heard You Paint Houses kitabından filme uyarlandı. 2019 yılı içerisinde Netflix’te yayınlanması planlanan filmin senaryosu Steven Zaillian’ın kaleminden çıkma.

Efsane isimler dışında filmin oyuncu kadrosunda Anna Paquin, Joe Pesci, Jesse Plemons, Bobby Cannavale ve Ray Romano gibi isimler yer alıyor.

The Irishman filminin Ekim 2019’da Netflix’te gösterime girmesi bekleniyor.

The Irishman hakkında:

Usta sanatçılar Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci'yi bir araya getiren Martin Scorsese imzalı The Irishman, 20. yüzyılın en önemli figürleri ile çalışmış ünlü tetikçi ve İkinci Dünya Savaşı gazisi Frank Sheeran’ın gözünden savaş sonrası Amerika'da organize suç dünyasını anlatıyor. Amerikan tarihinin aydınlatılmamış en büyük gizemlerinden efsanevi sendika lideri Jimmy Hoffa'nın kayboluşunu konu alan film, organize suçun perde arkasında yaşanan çatışmalar, rekabet ve siyasi bağlantılarla dolu bir yolculuğa çıkarıyor.



