Marvel dünyasından bir yıldız: Legion konusu ve oyuncuları

Legion konusu ve oyuncuları ile ses getiren, Marvel-FX ortaklığında seyirciye servis edilen bir dizi. Legion dizisi bildiğimiz Marvel evrenine teğet geçiyor diyebiliriz. Alışageldiğimiz Marvel evrenlerinin aksine Legion dizisi mutantların tamamen bilinmediği bir evrende geçiyor. Legion Marvel izleyicisini ekranlara kitlediği gibi hiç Marvel evrenine ayak basmamış seyirciyi de kendine çekti. Son derece sıra dışı olan Legion dizi konusu, işin içine akıl hastalıkları da girince özellikle genç izleyiciler tarafından çok rağbet gördü. 2017 yılında ekranlara gelen Legion dizisi, 2019 yılında seyirciye veda etti. Legion Dizisi Konusu Legion dizisi, konusu açısından diğer birçok Marvel uyarlamalarından farklı. Legion dizisi konusu, David Haller'in kimsenin duymadığı ve görmediği garip şeyleri algılaması nedeniyle akıl hastası sanılması ve hastaneye kapatılmasıyla gelişen olayları anlatıyor. Ancak baş karakterimiz David, ne şizofreni ne de çoklu kişilik bozukluğuna sahip. Aslında kendisi bir mutant ancak içinde bulunduğu evrende kimsenin mutantlardan haberi olmadığı için David, çevresi tarafından hasta sanılır. David Keller'in hayatı, Syd adında bir kadınla tanışmasıyla büyük bir değişime uğrar.

Legion dizisi, bizlere bir mutantı anlama ve Marvel'da alıştığımız evrenin dışında bir fantastik evrene girme fırsatı veriyor. Legion konusu ne kadar farklı olursa olsun hepimizin Fargo dizisinden tanıdığı ünlü yönetmen Noah Hawley'in usta ellerinde bu konu gerçek bir sanat eserine dönüşüyor. Hawley, sadece bir çizgi romanı ekranlara uyarlamıyor; aynı zamanda bizlere bir görsel şölen sunuyor. Görsel ve ses efektleri ile de kendinden söz ettiren dizi hakkında daha uzun yıllar konuşulacağını söylemek mümkün. Legion Dizisi Karakterleri / Oyuncuları David Haller (Dan Stevens) Legion dizisinin baş karakteri David Haller, çocukluğundan beri gaipten sesler duyuyor olması ve kimsenin görmediği şeyleri görmesi nedeniyle akıl hastası muamelesi görür ve kendisine farklı tanılar konur. David, gördüğü ve duyduğu şeylerden rahatsız olduğu için ilaç kullanmayı denese de faydasını göremez. Şizofreni tanısı konan David, yenemediğini düşündüğü hastalıklarla mücadele etmekten yorulur. Hasta olmadığını anladığında hayat artık onun için çok daha farklı bir hal alır. David Haller karakterine hayat veren oyuncu, pek çoğumuzun Downtown Abbey dizisinden tanıdığı Dan Stevens. Söylenenlere göre kendisi bu rol için psikoloji üzerine birçok seminere gitmiş ve daha iyi bir oyunculuk sergileyebilmek için karakterin başına gelecekler hakkında çok fazla bilgi sahibi olmak istememiş.

Sydney Barret (Rachel Keller) Sert ve aksi tavırlarının altında ince bir ruh yatan Syd, kendini dış dünyadan korumak için bir nevi duvar örmeye çalışır. Bu gergin halleri, kimi zaman onu zor durumlara soksa da o bir şekilde başının çaresine bakmanın yolunu bulur. Syd karakteri aynı zamanda kimsenin kendisine dokunmasına izin vermez, bunun için de oldukça geçerli nedenleri var. Bu çetrefilli karakteri canlandıran Amerikalı genç oyuncu Rachel Keller; kariyerine kısa filmlerle başlamış olsa da adını esas Supernatural ve Noah Hawley ile birlikte çalıştığı Fargo dizilerinde duyurdu. Amy Haller (Katie Aselton) David'in ablası olan Amy, hasta olduğuna inandığı için David'den uzak durmaya çalışsa da pek başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Bu arada kalmış ablayı canlandıran Katie Aselton, oyunculuk kariyerine ek olarak 2010 yılında The Ferbie ve 2012'de Black Rock projeleriyle yönetmenlik alanında da kendini gösterdi. Ptonomy Wallace (Jeremie Harris) Ptonomy, uçurumdan atlasa takip edeceğimiz türden liderlik sergileyen ve katı bir espri anlayışına sahip olan enteresan bir karakter. Bu karakterin iki handikabı var. Biri inanılmaz bir fotoğrafik hafızaya sahip olması, diğeri ise başkalarının anılarını okuyabilmesi. Başta hepimize çekici gelen bu özellikler Ptonomy için bir lanet sayılabilir çünkü diğer insanların travmaları onun için kendi travmaları kadar etkileyici olabiliyor.

Ptonomy karakterine hayat veren oyuncu Jeremie Harris, oyunculuğa A Walk Among Tombstones filmiyle başlasa da yıldızı Legion dizisi ile parladı. Kendisi daha sonra Fargo'nun da kadrosuna dahil oldu. Kerry Loudermilk (Amber Midthunter) Kerry deli dolu ve bir gezgin ruha sahip, hayatın lüksüne erişmekten ziyade dünyanın her ucunu görme hevesiyle yanıp tutuşan bir kadın. Ayrıca sözünü sakınmayan bir yapısı var ki bu onun için çok sorun değil. Başı derde girse de girmese de Kerry bulunduğu yerden çok geçmeden ayrılır. Bu çılgın karakter aynı zamanda çok iyi bir dövüşçü olmasıyla da dikkat çeker. Kerry karakterine can veren oyuncu Amber Midthunter ise henüz çocukken oyunculuğa gönül vermiş bir Meksikalı. 9 yaşından beri ekranlarda gördüğümüz Amber de adını Legion dizisi ile duyuranlardan. Cary Loudermilk (Bill Irwin) Cary insanları zekasıyla kendine hayran bırakan bir genetikçi. Genel tavır olarak biraz utangaç olduğu söylenebilir ancak bu utangaçlığın yerini onu tanıdıktan sonra samimiyet, neşe ve yüksek bir mizah anlayışı alıyor. Cary için Kerry'nin dengeleyicisi demek de pek yanlış olmaz.