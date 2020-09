Marvel dünyasından bir yıldız: Legion konusu ve oyuncuları

David'in ablası olan Amy, hasta olduğuna inandığı için David'den uzak durmaya çalışsa da pek başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Bu arada kalmış ablayı canlandıran Katie Aselton, oyunculuk kariyerine ek olarak 2010 yılında The Ferbie ve 2012'de Black Rock projeleriyle yönetmenlik alanında da kendini gösterdi.

Kerry karakterine can veren oyuncu Amber Midthunter ise henüz çocukken oyunculuğa gönül vermiş bir Meksikalı. 9 yaşından beri ekranlarda gördüğümüz Amber de adını Legion dizisi ile duyuranlardan.

Kerry deli dolu ve bir gezgin ruha sahip, hayatın lüksüne erişmekten ziyade dünyanın her ucunu görme hevesiyle yanıp tutuşan bir kadın. Ayrıca sözünü sakınmayan bir yapısı var ki bu onun için çok sorun değil. Başı derde girse de girmese de Kerry bulunduğu yerden çok geçmeden ayrılır. Bu çılgın karakter aynı zamanda çok iyi bir dövüşçü olmasıyla da dikkat çeker.

Ptonomy karakterine hayat veren oyuncu Jeremie Harris, oyunculuğa A Walk Among Tombstones filmiyle başlasa da yıldızı Legion dizisi ile parladı. Kendisi daha sonra Fargo'nun da kadrosuna dahil oldu.

Cary karakterini canlandıran Bill Irwin ise gerçek hayatında bir komedyen. Broadway'de Who is Afraid of Virginia Woolf performansıyla da Tony Awards'a layık görüldü.

Lenny Busker (Aubrey Plaza)

David ile yolları hastanede kesişen Lenny, Legion dizisi karakterleri arasında uyuşturucu ve alkol bağımlılığı olan tek karakter. David'in yakın arkadaşı olan Lenny, tüm bağımlılıklarına rağmen hayatının değişeceğine inanıyor. Lenny, hayatı dans ve müziğin birleştiği bir festival tadında yaşıyor. Arkadaş canlısı ve samimi bir yapıya sahip olan Lenny de dizinin sevilen karakterleri arasında.

Bu karakteri canlandıran usta oyuncu Aubrey Plaza da tıpkı Bill Irwin gibi bir komedyen, kendisini Parks and Reaction dizisindeki performansıyla tanıyoruz.

Melanie Bird (Jean Smart)

Dizinin geçtiği evrende mutantlar gizli kalmış olsa bile onların varlığını araştırmaya kendini adayan bir psikiyatrist var; Melanie Bird. Bu kararlı doktor bir bilinmezi, yani David'in güçlerini araştırıyor.

Melanie Bird karakterini bizlerle tanıştıran Jean Smart, Legion oyuncuları arasında dikkat çeken isimlerden. Jean Smart, 2008 yılında komedi dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu olarak Emmy ödülünü kazandı.