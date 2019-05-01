Marvel evreni Avengers Endgame ile son buldu! Peki yeni seride neler olacak?

Peki şimdi Marvel evreninde ne olacak? Malum 22 filmlik bir sinematik evrenden bahsediyoruz. 11 yıllık serüven Endgame ile son buldu. Marvel’ın yeni sinematik evreni ise önümüzdeki günlerde vizyona girecek olan Spider-Man Far From Home ile start alacak.

Bu yazımızda Endgame ile ilgili bazı detayları sizlerle paylaşacağız. Dolayısıyla filmi izlemeyenlerin yazının diğer sayfalarının okumamasını rica ediyoruz. Eğer okuyacaksanız da çok ağır spoilerlar yiyebileceğiniz belirtmek isteriz.

Şimdi lafı daha fazla uzatmadan Endgame sonrası bizleri nelerin beklediğini sizlerle paylaşalım.

YENİ BİR TARİH BAŞLIYOR

Marvel, Endgame ile birlikte iki temel karakterini seriden çıkarttı. Bunlardan biri Iron Man, diğeri ise Captain America. Filmi izleyenlerin de bildiği üzere Iron Man, Thanos’u yok etmek için kendisini feda ederken, Captain America ise geçmişe dönüp orada kalmayı tercih etmişti.

Sonuç olarak Marvel sinematik evreninin çok önemli iki karakteri seriden ayrılmış oldu. En azından bize gösterilen kısım bu.

Thor, balıkçı kasabasından bozma yeni Asgard’ı bırakarak Guardians of Galaxy ekibine katıldı. Muhtemelen Thor’u artık Guardians of Galaxy filmlerinde göreceğiz.