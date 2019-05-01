Marvel evreni Avengers Endgame ile son buldu! Peki yeni seride neler olacak?

Peki şimdi Marvel evreninde ne olacak? Malum 22 filmlik bir sinematik evrenden bahsediyoruz. 11 yıllık serüven Endgame ile son buldu. Marvel’ın yeni sinematik evreni ise önümüzdeki günlerde vizyona girecek olan Spider-Man Far From Home ile start alacak.
Bu yazımızda Endgame ile ilgili bazı detayları sizlerle paylaşacağız. Dolayısıyla filmi izlemeyenlerin yazının diğer sayfalarının okumamasını rica ediyoruz. Eğer okuyacaksanız da çok ağır spoilerlar yiyebileceğiniz belirtmek isteriz.
Şimdi lafı daha fazla uzatmadan Endgame sonrası bizleri nelerin beklediğini sizlerle paylaşalım.
Marvel, Endgame ile birlikte iki temel karakterini seriden çıkarttı. Bunlardan biri Iron Man, diğeri ise Captain America. Filmi izleyenlerin de bildiği üzere Iron Man, Thanos’u yok etmek için kendisini feda ederken, Captain America ise geçmişe dönüp orada kalmayı tercih etmişti.
Sonuç olarak Marvel sinematik evreninin çok önemli iki karakteri seriden ayrılmış oldu. En azından bize gösterilen kısım bu.
Thor, balıkçı kasabasından bozma yeni Asgard’ı bırakarak Guardians of Galaxy ekibine katıldı. Muhtemelen Thor’u artık Guardians of Galaxy filmlerinde göreceğiz.
Serinin demirbaşlarından biri olan Black Widow ruh taşını alabilmek için kendisini feda etmişti. Nitekim, Black Widow da serinin sonraki filmlerinde olmayacak.
Dolayısıyla yeni Marvel sinematik evreninde Captain America, Iron Man ve Black Widow’u artık görmeyeceğiz.
eki yukarıda saydığımız bu karakterlerin önümüzdeki filmlerde görünme şansları hiç yok mu? Elbette var. Malum Endgame zamanda yolculuk üzerine kurulmuş bir temaya sahipti. Ayrıca filmde zaman içerisinde alınan bir şeyin, aynı zamana geri dönüp yerine konulduğunda akışın hiç bir şekilde bozulmayacağı vurgusu yapılıyordu.
Peki bu bizi nereye götürüyor. Şöyle ki önümüzdeki filmlerde Iron Man ya da Captain America’ya ihtiyaç olduğunda bu karakterler zaman içerisinde geri getirilebilir. Mücadeleden sonra da yine aynı zaman dilimine geri bırakılabilirler. Böylece zamanın akışı da bozulmamış olacaktır.
Peki ya geldikleri zamanda ölürlerse? Bu ölüm gelecekteki hallerini de yok etmeyecek mi? Malum zaman yolculuğu temalı tüm filmlerde geçmişteki hali öldürüldüğünde, gelecekteki hali de yok oluyordu.
Fakat Endgame filminde bu filmlere göndermede bulunularak bu tezin büyük bir saçmalık olduğuna vurgu yapılmıştı.
Dolayısıyla Marvel evreninde ortaya atılan bu tezle birlikte ölüm olayı da ortadan kalkmış oldu. Çünkü Nebula’nın geçmişten gelen hali öldürüldüğü halde, gelecekteki hali yaşamaya devam etti. Üstelik geçmişten gelen Nebula’yı, gelecekteki Nebula öldürüyordu.
Peki bu tez bizi nereye götürecek. Yani geçmişten gelen bir Iron Man ya da Captain America ölse bile bu tarih çizgisinde onarılamaz sonuçlar ortaya çıkarmayacak.
Sonuç olarak Marvel’ın istediği zaman öldürdüğü bir karakteri filmin kadrosuna dahil etme imkanı mevcut. Yani önümüzdeki dönemde Marvel sinematik evreninde herhangi bir karakter ölse bile zamanda yolcuk sayesinde seriye devam edebilir. Elbette Marvel’ın böyle bir taşın altına girip girmeyeceği de ayrı bir soru işareti
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