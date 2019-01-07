Marvel evreninde geçen yeni bir oyun geliyor

Yarattığı süper kahraman evreniyle beyaz perdeye damga vuran Marvel, aynı şeyi oyun dünyasında da gerçekleştirmek istiyor. Hatırlanacağı üzere kısa süre önce Marvel’s Spider-Man PlayStation 4’e özel olarak satışa sunulmuş ve son derece başarılı bir grafik çizmişti. Elbette bu oyunun arkasında Sony ve Insomniac Games vardı. Marvel ise işin sadece senaryo bölümünde söz hakkına sahipti.

Fakat Second Dinner tarafından geliştirilecek olan yeni Marvel oyunu, tüm evrene hakim bir yapıda olacak. Eski Blizzard çalışanları tarafından kurulan stüdyo, yaklaşık olarak 6 aydır yeni bir Marvel oyunu üzerinde çalışıyormuş. Şirketin CEO’su konumunda bulunan Hamilton Chu, oyun hakkında oldukça iddialı açıklamalarda bulundu. Chu bunun şimdiye kadar yapılmış en iyi oyun olacağını belirtti. Şimdilik prototip aşamasına bulunan yapım sayesinde Second Dinner, Çinli bir girişimcilik şirketinden 30 milyon dolarlık yatırım almış.

Şimdik Marvel evreninde geçecek olan yeni oyun hakkında hiç bir bilgi bulunmuyor. Fakat geliştirilme aşamasında bulunan yapımın yeni bir Spider-Man oyunu olmadığına kesin gözüyle bakabiliriz.

Hali hazırda oyunun prototip aşamasında olması, önümüzdeki Haziran ayında düzenlenecek olan E3’te tanıtılma ihtimalini güçlendiriyor. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz.

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