Marvel, Fantastic Four’dan vazgeçmiyor! Yeni seri için hazırlıklar başladı

Geçtiğimiz yıl çok ses getiren Disney, Marvel, Fox ve Netflix arasındaki telif meseleleri sona erdi. Anlaşmalar resmi olarak sona erdiği için Disney artık hem Fantastic Four’un hem de X-Men'in haklarını aldı. Bunun üzerine dün gerçekleşen Disney Investor Day etkinliğinde yapılan açıklamalar, artık bu karakterlerin de Marvel Sinematik Evreni’ne dâhi olmasının zamanının geldiğini gösteriyor. Marvel, yeni bir Fantastic Four filmi için hazırlıklara başlandığını resmen duyurdu.

FANTASTİC FOUR İÇİN ÖN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Marvel Studios, bununla da yetinmedi ve filmi yönetecek ismi de açıkladı. Yönetmen koltuğunda, Tom Holland’lı yeni Spider-Man filmlerinin de yönetmeni olan Jon Watts oturacak.

Filmle ilgili ilk açıklamalar daha çok yeni olduğu için yeni Fantastic Four’un yönetmeni dışında başka hiçbir bilgi bulunmamakta. Oyuncu kadrosu, çekim takvimi ve vizyon tarihi gibi soruların yanıtları önümüzdeki haftalarda cevabını bulur. Marvel’in Fantastic Four’u yeniden hayata geçirmesi ise hayranlarının yeni bir X-Men filmi beklentisine soktu.



