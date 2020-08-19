Marvel'ın en sevilen karakterleri! Geçmişi herkesi şaşırtıyor...

Çok satılan çizgi romanlarıyla ve ödüllü filmleriyle dikkat çeken Marvel, gelmiş geçmiş en popüler süper kahramanların da sahibi! Siz de Marvel'ın en sevilen karakterlerini merak ediyorsanız aşağıdaki listeye mutlaka göz atın.

EN SEVİLEN MARVEL KARAKTERLERİ

Iron Man (Tony Stark)

Stark Industries isimli teknoloji şirketinin CEO'su olan Tony Stark, Afganistan'da teröristler tarafından kaçırıldığında başka bir tutsağın yardımıyla kendisine bir zırh yapar ve bu sayede Iron Man olarak yolculuğuna başlar. Marvel Sinematik Evreni'nin dahisi, zırha yapay zeka özelliğini eklediğinde ise adeta bir yenilmez olur.

Thor

Odin'in oğlu, Asgard'ın prensi ve Şimşek Tanrısı Thor da Marvel Evreni'nin en favori karakterlerinden biri! Sihirli çekici Mjöllnir ile karşı konulmaz bir gücü olan Thor, Marvel Evreni'nin en güçlü 29. karakteri. Zaman zaman bozuştuğu; ama aynı zamanda çok sevdiği kardeşi Loki'nin dünyaya hakim olma çabalarını sona erdirmek için mavi gezegene geldiğinde Avengers ekibi ile tanışır ve onlara katılır.