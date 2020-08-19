Marvel'ın en sevilen karakterleri! Geçmişi herkesi şaşırtıyor...

Çok satılan çizgi romanlarıyla ve ödüllü filmleriyle dikkat çeken Marvel, gelmiş geçmiş en popüler süper kahramanların da sahibi! Siz de Marvel'ın en sevilen karakterlerini merak ediyorsanız aşağıdaki listeye mutlaka göz atın.
EN SEVİLEN MARVEL KARAKTERLERİ
Iron Man (Tony Stark)
Stark Industries isimli teknoloji şirketinin CEO'su olan Tony Stark, Afganistan'da teröristler tarafından kaçırıldığında başka bir tutsağın yardımıyla kendisine bir zırh yapar ve bu sayede Iron Man olarak yolculuğuna başlar. Marvel Sinematik Evreni'nin dahisi, zırha yapay zeka özelliğini eklediğinde ise adeta bir yenilmez olur.
Thor
Odin'in oğlu, Asgard'ın prensi ve Şimşek Tanrısı Thor da Marvel Evreni'nin en favori karakterlerinden biri! Sihirli çekici Mjöllnir ile karşı konulmaz bir gücü olan Thor, Marvel Evreni'nin en güçlü 29. karakteri. Zaman zaman bozuştuğu; ama aynı zamanda çok sevdiği kardeşi Loki'nin dünyaya hakim olma çabalarını sona erdirmek için mavi gezegene geldiğinde Avengers ekibi ile tanışır ve onlara katılır.
Scarlett Witch (Wanda Maximoff)
Çizgi romanlarda Magneto'nun kızı olan ve mutant güçleri bulunan Scarlett Witch, Marvel Sinematik Evreni'nde gücünü sonsuzluk taşlarından biri olan akıl taşından alır. Avengers serisinde ilk olarak Age of Ultron'da karşımıza çıkan Wanda, başlarda Iron Man'i düşmanı olarak görse de sonrasında o ve diğerleriyle aynı ekipte yer almaya başlar.
Black Widow (Natasha Romanoff)
Küçük yaşlardan itibaren bir ajan olması için yetiştirilen Black Widow, Nick Fury'nin aracılığıyla S.H.I.E.L.D.'e katılır. Tam bir yakın dövüş ustası olan Avengers üyesi, keskin nişancı ve stratejist olarak da epey başarılı bir ajandır.
Deadpool (Wade Wilson)
Marvel Evreni'nin en sevilen anti-hero'su, kansere yenik düşmek üzereyken katıldığı bir deney programı sayesinde süper güçler edinir ve ölümsüz olur. Alaycı tavrıyla dikkat çeken Deadpool'un sadece çok konuşarak bile birini intihara sürükleyebileceği söylenir. X-Men üyesi olan Deadpool, aynı zamanda eski bir askerdir.
Magneto (Erik Magnus Lehnsherr)
X-Men Evreni'nin en güçlü mutantlarından biri olan Magneto, içinde metal olan her şeyi istediği şekilde kullanabilir. Küçük yaşlarda Nazi kampında gördükleri dolayısıyla insanlara güveni olmayan Erik, mutant haklarını korumak için zaman zaman yanlış yollara sapar.
Professor X (Charles Xavier)
X-Men ekibinin kurucusu ve evrenin en güçlü mutantlarından biri olan Professor X, üstün bir telepati ve telekinezi yeteneğine sahiptir. Genç mutantları eğitmek için bir okul kuran Charles, Magneto'nun aksine mutantlarla insanların barış içinde yaşayabileceğine inanır. Mutant haklarının en güçlü savunucularından biridir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum