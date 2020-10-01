Marvel'ın ilk Müslüman süper kahramanı Ms. Marvel'ı canlandıracak isim belli oldu

Disney+’ta yayınlanacak Ms. Marvel dizisinin başrolünde genç oyuncu Iman Vellani yer alacak. Vellani’nin hayat vereceği Kamala Khan, Marvel Sinematik Evreni’ndeki ilk Müslüman süper kahraman olacak.

Uzun bir süredir müslüman süper kahramanı için oyuncu arayışı içinde olan Marvel, Disney+’ta yayınlanacak dizinin oyuncusunu buldu. Önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkacak dizide Ms. Marvel karakterine hayat verecek oyuncu Iman Vellani olacak. Oynayacağı karakter, Jersey City, New Jersey'de yaşayan ve Captain Marvel gibi süper kahramanların özelliklerine sahip olan 16 yaşındaki Müslüman bir genç olacak.

Bu ayın başında, She-Hulk dizisinin başrolünü üstlenmesi için Tatiana Maslany ile anlaşan Marvel, şimdi de Ms. Marvel dizisinin başrolünde yer alacak ismi belirledi. Ms. Marvel olarak da bilinen Kamala Khan’a genç oyuncu Iman Vellani hayat verecek. Geçtiğimiz yıl, Toronto Film Festivali’nin genç yetenekleri bir araya getiren Next Wave Committee programında yer alan Kanadalı genç oyuncunun bugüne kadar kayda değer bir rolü bulunmuyor. Ancak sadece bu diziyle sınırlı kalmayıp Marvel Sinematik Evreni’ndeki diğer yapımları da kapsayacağı tahmin edilen bu rolün Vellani’nin kariyerine hızlı bir başlangıç yapmasını sağlayacak gibi görünüyor.

