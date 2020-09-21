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Marvel'ın yeni dizisi WandaVision'dan dikkat çeken fragman

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Scarlet Witch ve Vision karakterlerine odaklanan Marvel dizisi WandaVision’dan ilk fragman yayınlandı.

2020 yılı sonunda Disney + platformunda izleyiciyle buluşacak olan Marvel dizisi WandaVision’dan dikkat çeken bir fragman yayınlandı. Dün gece dağıtılan Emmy Ödülleri gecesi için hazırlanan tanıtım Marvel hayranlarını bir hayli meraklandırdı. Marvel çizgisi dışında klasik bir sit-com olan projede, Wanda Maximoff ve Vision olarak bilinen süper kahramanlarına odaklanıyor.

WANDAVISION KONUSU

Klasik televizyon ve Marvel Sinematik Evreni'nin bir karışımı olan dizide Wanda Maximoff ve Vision'ın ilginç hikayeleri anlatılıyor. Kenar bir mahallede 'ideal hayatlar' yaşadığını sanan iki süper güçlü karakter, aslında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığının farkına varacak."

WANDAVISION OYUNCULARI KİMLER?

Elizabeth Olsen - Scartlet Witch
Paul Bettany - Vision
Kat Dennings - Darcy Lewis
Kathryn Hahn
Randall Park - Jimmy Woo
Teyonah Parris - Monica Rambeau
Shane Berengue - Tactical S.W.O.R.D. Ajan
Shaun MacLean
Vinny Costa
Alexandra McGuire

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WANDAVISION YÖNETMENİ KİMDİR?

İlk sezonu 6 bölümden oluşan dizinin yönetmen koltuğunda Matt Shakman oturuyor. Shakman daha önce Game of Thrones, Mad Men ve Fargo gibi önemli yapımların bazı bölümlerine imza atmıştı.

WANDAVISION NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Disney + platformunda izleyici karşısına çıkacak olan dizinin yayın tarihi henüz belirsizliğini koruyor. Beklentiler WandaVision dizisinin 2020 yılının sonlarına doğru yayınlanacağı yönünde.

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