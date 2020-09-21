Marvel'ın yeni dizisi WandaVision'dan dikkat çeken fragman

2020 yılı sonunda Disney + platformunda izleyiciyle buluşacak olan Marvel dizisi WandaVision’dan dikkat çeken bir fragman yayınlandı. Dün gece dağıtılan Emmy Ödülleri gecesi için hazırlanan tanıtım Marvel hayranlarını bir hayli meraklandırdı. Marvel çizgisi dışında klasik bir sit-com olan projede, Wanda Maximoff ve Vision olarak bilinen süper kahramanlarına odaklanıyor.

Klasik televizyon ve Marvel Sinematik Evreni'nin bir karışımı olan dizide Wanda Maximoff ve Vision'ın ilginç hikayeleri anlatılıyor. Kenar bir mahallede 'ideal hayatlar' yaşadığını sanan iki süper güçlü karakter, aslında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığının farkına varacak."

WANDAVISION OYUNCULARI KİMLER?

Elizabeth Olsen - Scartlet Witch

Paul Bettany - Vision

Kat Dennings - Darcy Lewis

Kathryn Hahn

Randall Park - Jimmy Woo

Teyonah Parris - Monica Rambeau

Shane Berengue - Tactical S.W.O.R.D. Ajan

Shaun MacLean

Vinny Costa

Alexandra McGuire

WANDAVISION YÖNETMENİ KİMDİR?

İlk sezonu 6 bölümden oluşan dizinin yönetmen koltuğunda Matt Shakman oturuyor. Shakman daha önce Game of Thrones, Mad Men ve Fargo gibi önemli yapımların bazı bölümlerine imza atmıştı.

WANDAVISION NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Disney + platformunda izleyici karşısına çıkacak olan dizinin yayın tarihi henüz belirsizliğini koruyor. Beklentiler WandaVision dizisinin 2020 yılının sonlarına doğru yayınlanacağı yönünde.

