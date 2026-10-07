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Galaxy S27 Ultra'nın renk seçenekleri sızdırıldı: Değişiklik var!

Galaxy S27 Ultra için öne sürülen renk seçenekleri ortaya çıktı. Sızıntılara göre açık pembe bu kez standart renkler arasında yer alabilir. Öte yandan telefonun batarya kapasitesinin de artması bekleniyor.

Galaxy S27 Ultra'nın renk seçenekleri sızdırıldı: Değişiklik var!
Enes Çırtlık

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S27 Ultra ile ilgili sızıntılara bir yenisi daha eklendi. Tanınmış sızıntı kaynağı Ice Universe, telefonun standart renk seçeneklerinin siyah, mavi, açık pembe ve beyaz olacağını iddia etti. Bunların mağazalarda ve operatörlerde sunulan temel seçenekler olması bekleniyor.

Ice Universe ayrıca özel bir mor tondan da söz etti. Ancak bu rengin sınırlı olarak mı sunulacağı, yoksa yalnızca çevrim içi satışa mı özel olacağı henüz bilinmiyor.

GALAXY S26 ULTRA’YA GÖRE NE DEĞİŞECEK?

Mevcut Galaxy S26 Ultra’nın ana renkleri siyah, kobalt mor, gök mavisi ve beyaz. Modelin pembe altın ve gümüş (silver shadow) gibi seçenekleri ise çevrim içi satışa özel. Samsung Türkiye’nin sayfasında da Galaxy S26 Ultra Kobalt Mor, Gök Mavisi, Siyah, Beyaz, Gümüş ve Pembe Altın renkleriyle listeleniyor.

İddia doğrulanırsa açık pembe, Galaxy S27 Ultra’da standart seçeneklerden biri hâline gelecek. Bu da Samsung’un renk tercihlerinde dikkat çekici bir değişiklik anlamına gelecek.

GALAXY S27 AİLESİ DÖRT MODELDEN OLUŞABİLİR

İddialara göre Galaxy S27 serisinin bu kez dört modelden oluşması bekleniyor: 6,27 inçlik Galaxy S27, 6,66 inçlik Galaxy S27+, seriye yeni katılan 6,47 inçlik Galaxy S27 Pro ve 6,89 inçlik Galaxy S27 Ultra.

Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra’nın Privacy Display teknolojisiyle geleceği de öne sürülüyor. Serinin tamamı Çin’in CCC sertifikasyonundan geçmiş durumda. Bu kayıtlarda Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra’nın 60 W (20 V, 3 A) kablolu şarjı desteklediği görülüyor.

Galaxy S27 Ultra nın renk seçenekleri sızdırıldı: Değişiklik var! 1

GALAXY S27 ULTRA’NIN BATARYA KAPASİTESİ ARTABİLİR

Bir diğer dikkat çekici iddia batarya kapasitesiyle ilgili. Önceki sızıntılar ve CCC verileri, Galaxy S27 Ultra’nın yaklaşık 5.700 mAh kapasiteli bir bataryayla gelebileceğine işaret ediyor.

Bu gerçekleşirse Galaxy S27 Ultra, Samsung’un bugüne kadarki en yüksek batarya kapasitesine sahip amiral gemisi olacak. Ultra modellerinin batarya kapasitesi uzun süredir yaklaşık 5.000 mAh seviyesinde kalıyordu.

Kamera konusundaki söylentiler ise daha sıcak ve doğal renk tonları ile parlak alanların daha iyi kontrol edileceği yönünde.

Galaxy S27 Ultra nın renk seçenekleri sızdırıldı: Değişiklik var! 2

NELER HENÜZ NET DEĞİL?

Aktarılan bilgiler sertifikasyon kayıtlarına ve sızıntılara dayanıyor. Özel mor tonun sınırlı olarak mı, yoksa yalnızca çevrim içi satışta mı sunulacağı belirsizliğini koruyor.

Galaxy S27 Ultra nın renk seçenekleri sızdırıldı: Değişiklik var! 3

Sertifikasyon kayıtları ve sızıntılar bir araya geldiğinde Galaxy S27 Ultra için daha geniş renk seçenekleri, daha büyük bir batarya, üst modellerde Privacy Display teknolojisi ve kamerada küçük çaplı iyileştirmeler öne çıkıyor.

Kaynak: Gizmochina

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung renk
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