Marvel, Netflix dizi kostümlerini satışa çıkardı

Marvel’in Netflix’te yayınlanan Daredevil, Luke Cage ve Iron Fist dizilerinde kullanılan kostümler şimdi müzayede ile satılacak. Marvel’in online satış mağazasında 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde bir gün sürecek olan müzayedede en yüksek fiyatı verenler kostümleri alacak. Kostümler ise “taklit” değil, doğrudan dizilerde kullanılan, oyuncuların giydiği ve kullandığı orijinal kostümler olacak.

Marvelin her bir kostüm için 30 bin ile 50 bin dolar arasında açılış fiyatı belirlemesi bekleniyor. Satışlardan ise birkaç milyon dolarlık gelir beklentisi var. Çekimleri bitmiş dizilerin kostümlerini ve aksesuarlarını bir depoda çürümeye terk etmektense, şirket için güzel bir gelir kaynağı.

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