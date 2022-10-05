Masa eş anlamlısı nedir? Masa kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize birçok kelime farklı dillerden gelip yerleşmiştir. Masa da Rumca kökenli bir kelimedir. Coğrafya, spor alanlarında ya da günlük konuşma dilinde farklı anlamlarda kullanımları vardır. Türk Dil Kurumuna göre masa kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Ayaklar ya da bir destek üzerine oturtulmuş tabladan oluşan mobilya.

Bu mobilya etrafında oturanların tümü.

Dairelerde, kurumlarda belli konularla ilgili işlerin görüldüğü bölüm.

(Coğrafya alanında kullanımı) Düz duruşlu yer, düzlek yapı.

(Spor alanında kullanımı) İç içe geçme ayaklarıyla yüksekliği ayarlanabilen masa biçiminde atlama aracı.

Masa kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

Arkamızdaki masada oturan gözlüklü iki adam sürekli bize bakıyordu.

Kaçakçılık masasından aldığı telefonla evden fırlamıştı.

Masa kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Masa kelimesinin eş anlamı olan sözcük yoktur. Ancak cümlenin anlamına göre masa kelimesi yerine kullanılabilecek kelimeler bulunur. Cümlede yemek yenilmek için hazırlanmış bir masadan bahsediliyorsa "sofra" kelimesi kullanılabilir. Kitap okunan, katlanabilen küçük masa için "rahle" kelimesi kullanılabilir.

Sofra ve rahle, masanın eş anlamlısı kelimeler değildir. Ancak cümlede kullanım amacına göre masayla benzer anlamlarda ve görevlerde kullanılabilir.

Masanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Masa eş anlamlısı kelimeler yoktur. Ancak cümlenin anlamına göre sofra ve rahle kelimeleri masa yerine kullanılabilen benzer anlamlı kelimelerdir. Bu iki kelimeyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:

Sofrayı hazırlamadan önce bana haber vermeyi unutma.

Yemek vakti gelmiş, misafirler sofraya doluşmuştu.

İlk defa bir rahleye oturmuştum.



