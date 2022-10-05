Masa eş anlamlısı nedir? Masa kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize birçok kelime farklı dillerden gelip yerleşmiştir. Masa da Rumca kökenli bir kelimedir. Coğrafya, spor alanlarında ya da günlük konuşma dilinde farklı anlamlarda kullanımları vardır. Türk Dil Kurumuna göre masa kelimesinin anlamları şu şekildedir:
Masa kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:
Masa kelimesinin eş anlamı olan sözcük yoktur. Ancak cümlenin anlamına göre masa kelimesi yerine kullanılabilecek kelimeler bulunur. Cümlede yemek yenilmek için hazırlanmış bir masadan bahsediliyorsa "sofra" kelimesi kullanılabilir. Kitap okunan, katlanabilen küçük masa için "rahle" kelimesi kullanılabilir.
Sofra ve rahle, masanın eş anlamlısı kelimeler değildir. Ancak cümlede kullanım amacına göre masayla benzer anlamlarda ve görevlerde kullanılabilir.
Masa eş anlamlısı kelimeler yoktur. Ancak cümlenin anlamına göre sofra ve rahle kelimeleri masa yerine kullanılabilen benzer anlamlı kelimelerdir. Bu iki kelimeyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse: