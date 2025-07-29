Çocuk parkındaki heykeller gündem oldu! Görenleri resmen korkuttu! "Travma sebebi"

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yer alan ve açılışı 2020 yılında yapılan Masal Parkı, içerisinde yer alan masal kahramanlarının figürleri nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.

"KORKU PARKI GİBİ"

Çocukların severek gittiği parktaki oyuncakların ürkütücü hali dikkatlerden kaçmadı. Volkan Sabah isimli bir kullanıcının esprili bir dille çektiği videoyla masal kahramanların estetikten uzak, çirkin tasarımlarına yorum yağdı. Çocuk parkı değil korku parkı olduğu belirtildi.

Görüntülerde "Temel Reis", "Safinaz", "Kabasakal", "Keloğlan" ve "Kırmızı Başlıklı Kız" gibi tanınmış masal ve çizgi film karakterleri yer alıyor.

Tepkilerin ardından ise Merkezefendi Belediyesi'nden henüz bir açıklama gelmedi.