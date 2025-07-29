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Çocuk parkındaki heykeller gündem oldu! Görenleri resmen korkuttu! "Travma sebebi"

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Denizli'de yer alan Masal Parkı'nda bulunan masal kahramanlarının heykelleri sosyal medyada gündem oldu. Estetikten uzak heykelleri görenler şaştı kaldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yer alan ve açılışı 2020 yılında yapılan Masal Parkı, içerisinde yer alan masal kahramanlarının figürleri nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.

Çocuk parkındaki heykeller gündem oldu! Görenleri resmen korkuttu! "Travma sebebi" 1

"KORKU PARKI GİBİ"

Çocukların severek gittiği parktaki oyuncakların ürkütücü hali dikkatlerden kaçmadı. Volkan Sabah isimli bir kullanıcının esprili bir dille çektiği videoyla masal kahramanların estetikten uzak, çirkin tasarımlarına yorum yağdı. Çocuk parkı değil korku parkı olduğu belirtildi.

Çocuk parkındaki heykeller gündem oldu! Görenleri resmen korkuttu! "Travma sebebi" 2

Görüntülerde "Temel Reis", "Safinaz", "Kabasakal", "Keloğlan" ve "Kırmızı Başlıklı Kız" gibi tanınmış masal ve çizgi film karakterleri yer alıyor.

Çocuk parkındaki heykeller gündem oldu! Görenleri resmen korkuttu! "Travma sebebi" 3

Tepkilerin ardından ise Merkezefendi Belediyesi'nden henüz bir açıklama gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli oyuncak park
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