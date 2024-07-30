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Masabaşı nasıl yazılır? Masabaşı ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
30.07.2024 16:59
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Dilimize duyduğumuz saygıyı göstermenin en temel yollarından biri, kelimeleri doğru yazmak ve doğru telaffuz etmektir. Türkçeyi oluşturan sözcüklerin herhangi birinde tereddüde düştüğümüzde, güvenilir kaynaklardan yardım almak büyük önem taşır. Bu konuda en yetkin kaynaklardan biri Türk Dil Kurumu'nun sözlük sayfasıdır. Dilimizde sıklıkla yazım hatasına rastlanılan kelimelerden biri de "masabaşı"dır. Bu tür kelimelerin doğru yazımı ve kullanımı, dilimizi korumanın önemli bir parçasıdır.

Masabaşı nasıl yazılır? Masabaşı ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçemizde yazım şekli konusunda sıkça karışıklık yaşanan birçok kelime bulunmaktadır ve "masabaşı" bu kelimelerden biri olarak öne çıkar. Bu tür kelimelerin doğru yazımını bilmek, hem yazılı hem de sözlü iletişimde büyük önem taşır. Özellikle iş yazışmaları, akademik çalışmalar ve resmî belgelerde doğru yazım kurallarına uymak gereklidir. Yanlış yazılan kelimelerin doğrularını öğrenmenin en güvenilir yollarından biri, Türk Dil Kurumunun güncel ve resmî bilgiler sunan sözlük sayfasına başvurmaktır. Bu platform, kullanıcılarına kelimelerin doğru yazılışlarına, okunuşlarına ve anlamlarına kolayca ulaşma imkânı tanır.

Masabaşı nasıl yazılır?

Kelimelerin doğru yazım kurallarına göre yazılması, iletişimin netliği ve gücü açısından büyük önem taşır. Dilimizde sıkça hatalı yazılan birçok sözcük bulunmaktadır ve "masabaşı" bu kelimelerden biridir.

Masabaşı kelimesinin yazımı konusunda sıkça karışıklık yaşanır. Bu tür durumlarda, Türk Dil Kurumu'nun resmî sitesinden yararlanmak en güvenilir yöntemdir. TDK'nın çevrim içi sözlük sayfası, kullanıcıların kelimelerin doğru yazılışlarına, okunuşlarına ve anlamlarına kolayca ulaşmasını sağlar. Böylece, yazım hatalarının önüne geçilebilir ve iletişim daha sağlıklı hâle getirilebilir. Bu sebeple, kelimelerin doğru yazım ve anlam bilgilerine vakıf olmak, hem bireysel hem de toplumsal dil kullanımında önemli bir yere sahiptir. Bu sözcük kapsamında merak edilen masabaşı ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır sorusunun yanıtıdır. Masabaşı yazımı bitişik olması gereken bir sözcüktür.

Masabaşı doğru yazılışı

Masabaşı TDK sözlüklerinde; “Kurum, kuruluş vb. yerlerde beden gücü gerektirmeyen, genellikle oturularak yapılan” anlamında sıfat olarak kullanılan bir sözcüktür. İki kelimeden oluşan birleşik yapıdaki sözcüklerin nasıl yazılacağı konusu ise sıklıkla sorgulanır. TDK kaynakları incelendiğinde, masabaşı sözcüğünün bitişik olarak yazılması gerekir. Sözcüğün doğru kullanım biçimi aşağıdaki gibidir:

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