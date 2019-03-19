Mynet Trend

Masaj salonlarından rüşvet alan biri emniyet amiri 3 polis tutuklandı

sesamos sesamos
HABER  | 19.03.2019 16:28 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da bir emniyet amiri ile 2 polis memuru, masaj salonlarının sahiplerinden rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı. Polislere rüşvet verdikleri iddia edilen 4 masaj salonu sahibi ise adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

Masaj salonlarından rüşvet alan biri emniyet amiri 3 polis tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tekirdağ, Kırklareli ve Muğla'da faailiyet gösteren masaj salonları sahiplerinin, bazı kamu görevlilerine rüşvet verdikleri iddiaları üzerine araştırma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda kamu görevlilerine rüşvet verdikleri belirlenen masaj salonu sahipleri A.K., A.S., E.A., İ.G. Tekirdağ, Kırklareli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

OPERASYONDA İKİNCİ DALGA POLİSLERE GELDİ

Polis, operasyonun ikinci aşamasını ise rüşvet alan kamu görevlilerine yönelik gerçekleştirdi. Tekirdağ'da görevli emniyet amiri E.Ö. ile polis memurları M.C. ve M.B., masaj salonları sahiplerinden rüşvet aldıkları suçlamasıyla gözaltına alındı.

3 POLİS TUTUKLANDI

Şüpheli 3 polis ile 4 masaj salonu sahibi Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden emniyet amiri E.Ö. ile polis memurları M.C. ve M.B. nöbetçi mahkemece tutuklanırken, masaj salonu sahipleri adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

(DHA)

PARTNERSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyetiSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyeti
CHP mitingine damga vuran görüntü! Kılıçdaroğlu fark etti ve...CHP mitingine damga vuran görüntü! Kılıçdaroğlu fark etti ve...
Yıllar önceki gerginlik sosyal medyayı salladı! İlber Ortaylı, Buket Aydın'ı azarladıYıllar önceki gerginlik sosyal medyayı salladı! İlber Ortaylı, Buket Aydın'ı azarladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ masaj salonu operasyon polis gözaltı

En Çok Okunan Trend Haberler

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Gözyaşları sel oldu! Başrol oyuncusu şehit oldu

Gözyaşları sel oldu! Başrol oyuncusu şehit oldu

Türkiye günlerce konuşmuştu! 'Çıplak şekilde dolaşıyor'

Türkiye günlerce konuşmuştu! 'Çıplak şekilde dolaşıyor'

Mesut Özil'e 'Erdoğan' tepkisi!

Mesut Özil'e 'Erdoğan' tepkisi!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Duygusal anlar... İbrahim Tatlıses sürprizi

Duygusal anlar... İbrahim Tatlıses sürprizi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ambulansa yol vermeyen magandanın ifadesi ortaya çıktı!

Ambulansa yol vermeyen magandanın ifadesi ortaya çıktı!

Görüntüler herkesi isyan ettirmişti! Flaş gelişme

Görüntüler herkesi isyan ettirmişti! Flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 5 yorum
rüşvet almayan polis yok nerdeyse
çivisi çıkmış ülkemde namuslu ve helal yaşamaya çalışıyoruz Allahım bizlere yardım etsin
Kokanları çürüyenleri temizlemek gerekir.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kediye şiddete tepki gösterdi, saldırıya uğradı

Tepki gösterince saldırıya uğradı!

CHP mitingine damga vuran görüntü! Kılıçdaroğlu fark etti ve...

CHP mitingine damga vuran görüntü! Kılıçdaroğlu fark etti ve...

Yıllar önceki gerginlik sosyal medyayı salladı! İlber Ortaylı, Buket Aydın'ı azarladı

Yıllar önceki gerginlik sosyal medyayı salladı! İlber Ortaylı, Buket Aydın'ı azarladı

Bayılan vatandaşa ilk müdahale doktor vekilden

Bayılan vatandaşa ilk müdahale doktor vekilden

İzmir'de bir garip banka soygunu! Gerçek kimliğini verdi

İzmir'de bir garip banka soygunu! Gerçek kimliğini verdi

Ameliyatta vidaları takılmayan kadın sakat kaldı

Akıllara durgunluk veren olay! Hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.