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Masaj salonu baskınında 3 şüpheli fuhuştan tutuklandı

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YAŞAM  | 08.02.2019 01:13 | Son Güncelleme

Kırşehir'de fuhuş yapıldığı öne sürülen masaj salonuna düzenlenen baskında gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Masaj salonu baskınında 3 şüpheli fuhuştan tutuklandı

Kırşehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı iddiası üzerine işletmeyi takibe aldı.

Yaklaşık4 aylık fiziki takip sonrası salona düzenlenen operasyonda, 3'ü yabancı uyruklu 8 kadın ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Özbekistan, Endonezya ve Irak uyruklu 3 kişi ile 4 kadın, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kontrole götürüldü.

Masaj salonunda gözaltına alınan U.D. ve U.D ile kadın zanlı Y.Ş, emniyetteki işlemlerinden sonra Kırşehir Adliyesine sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının ifadeleri almasının ardından mahkemeye çıkarılan erkek zanlılar U.D. ve U.D. ile kadın zanlı Y.Ş. tutuklandı.

Aralarında yabancı uyruklu kadınların da olduğu 7 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

(AA / İHA)

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Kırşehir fuhuş masaj salonu tutuklama

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