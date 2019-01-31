Masaj salonunda fuhuş rezaleti! Mal varlıklarını öğrenen şok geçirdi

aris.aras aris.aras
TÜRKİYE GÜNCEL  | 31.01.2019 09:48 | Son Güncelleme

Adana'da, kent genelinde faaliyet gösteren masaj salonlarında fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla 20'si kadın 38 kişi ev hapsine çarptırıldı. Mahkeme ayrıca, çetenin liderliğini yaptığı 8 şüphelinin 1 milyon 800 bin lira tutarındaki mal varlıklarına el koyulmasına karar verdi.

Masaj salonunda fuhuş rezaleti! Mal varlıklarını öğrenen şok geçirdi

Adana Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde fuhuş yapan ve fuhşa aracılık ve yer temini eden kişilere yönelik 16 Ocak günü şafak operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, polis 44 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, kent genelinde faaliyet gösteren 8 masaj salonunda fuhuş yaptırdığını saptayan ekipler, 100'e yakın kişinin ifadesine başvurdu.

Fuhuş yaptıran şüphelilerin, polis baskınından haberdar olabilmek için masaj salonu çevresine günlük 100- 150 liraya gözcü tuttukları ortaya çıktı. Gözcülerin, 24 saat boyunca belirli noktalarda beklediği tespit edildi. Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden 6'sı serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 20'si kadın, 38 şüpheli ise, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

f4

REZİDANS DAİRESİ, LÜKS OTOMOBİL, MASAJ SALONU...

Operasyonun ardından, polis fuhuş çetesinin liderliğini yapan 8 şüphelinin mal varlıklarını da incelemeye aldı. Lüks içinde yaşadıkları saptanan 8 kişinin rezidans ve lüks otomobillere sahip olduğu ortaya çıktı. Bazı gayrimenkullerin fuhuştan elde edilen gelirle alındığını tespit eden polis, Türk Ceza Kanunu'nun 282'in maddesine göre, 'Suçtan kaynaklanarak mal varlığı edinme, ekonomik gelir elde etme, suçtan kazanç elde etme ve ekonomik değerlere meşruiyet görüntüsü kazandırma' suçlarından işlem başlattı. Mahkeme, 8 şüphelinin 4 ev ile 1 otomobiline el koydu. Ayrıca 8 masaj salonu ise faaliyetten men edildi.

f2

ÇANTACI DÜKKANINDA FATURA KESİLİYOR

Bir çete liderinin ise, fuhuştan elde ettiği geliri legalleştirmek için yine kentin lüks semtinde çantacı dükkanı açtığı ortaya çıktı. Fuhuştan elde ettiği 'kara parayı' bu iş yerinden yaptığı satışla aklamaya çalışan şüphelinin hayali çanta satarak fatura kestiği öğrenildi. İş yerine giden polis, çantaya rastlayamadı. Operasyonun ardından fuhuş yapan Kazakistan uyruklu Aktorta S. (25) ise ifadesinin ardından sınır dışı edildi.

f1

DHA


PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Asker uğurlamasında Kadıköy'ü birbirine kattılarAsker uğurlamasında Kadıköy'ü birbirine kattılar
Bu iddia doğruysa... 'Kitaptaki ifadeler birebir kopyalanmış'Bu iddia doğruysa... 'Kitaptaki ifadeler birebir kopyalanmış'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
masaj salonu adana fuhuş

En Çok Okunan Trend Haberler

Tek yumrukla yere sermişti: İnsanlık vazifemi yaptım

Tek yumrukla yere sermişti: İnsanlık vazifemi yaptım

İlber Ortaylı 'rüyalarıma giriyor' diyerek uyardı!

İlber Ortaylı 'rüyalarıma giriyor' diyerek uyardı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı: Kuvvetli şekilde etkili olacak

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı: Kuvvetli şekilde etkili olacak

Tam 150 kilo! Gören bir daha bakıyor

Tam 150 kilo! Gören bir daha bakıyor

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kadının midesinden 115 prezervatif çıktı

Kadının midesinden 115 prezervatif çıktı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Canlı yayında Bahçeli'nin prompter öfkesi!

Canlı yayında Bahçeli'nin prompter öfkesi!

Hastanede ailesiyle yaşayan başhekim görevden alındı

Hastanede ailesiyle yaşayan başhekim görevden alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'deki asker uğurlaması trafiği kilitledi! Sürücüler tepki gösterdi

Asker uğurlamasında Kadıköy'ü birbirine kattılar

Yılmaz Özdil'in 2500 TL'lik kitabı çalıntı mı? Anıtkabir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güler'den flaş iddia

Bu iddia doğruysa... 'Kitaptaki ifadeler birebir kopyalanmış'

Karı kocaya dehşeti yaşattılar! 'Beni vuracaklarını söylediler eşimi de dağa götürdüler'

Karı kocaya sokak ortasında dehşeti yaşattılar!

Antalya'yı işgal ediyorlar! 'Mutlaka önlem alınmalı' uyarısı

Antalya'yı işgal ediyorlar! 'Mutlaka önlem alınmalı' uyarısı

Bursa'da korkunç olay! Vücudu tamamen yandı

Bursa'da korkunç olay! Vücudu tamamen yandı

Ekrem İmamoğlu ile vatandaş arasında ilginç cami diyaloğu!

İmamoğlu ile vatandaş arasında ilginç cami diyaloğu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.