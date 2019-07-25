Masalları andıran atmosferi ile mutlaka görülmesi gereken Ihlara Vadisi

Sevgili seyahat tutkunları sizlere masallarda anlatılan, tarif edilen bir yerden bahsedeceğim. Ihlara ya da eskilerin ona dediği gibi ‘dönerek akan suyun halkı’ anlamına gelen; Peristremma. Aksaray’a bağlı Güzelyurt ilçesinde bulunan Ihlara Vadisi içesinde 104 adet dini yapı tespit edilmiştir fakat günümüze sadece 14 tanesi sağ bir şekilde ulaşabilmiştir. Vadinin kuş uçumu mesafesi 14 kilometredir, fakat Melendiz çayının yaptığı 30 menderes düşünüldüğün de bu uzunluk 18 kilometreye ulaşmaktadır.

Ihlara Vadisi’nin genişliği 200 metre, derinliği yer yer 150 metre olarak görülüyor. Hasandağı’ndan doğan Melendiz çayı vadiye hayat veriyor. Masallarda her zaman gizli kalmış bir diyar olur ya, işte Ihlara öyle bir yer 397 basamak aşağı inmeden baktığınız da kurak bir düzlük görürsünüz. Bu kupkuru topraklara mı bu övgüler dersiniz fakat yüzyıllar sonucu oluşmuş o kocaman yarıktan size yemyeşil bir cennet göz kırpar.

Vadi içi Akdeniz iklimine yakınlık gösterir ve mikro klima etkisi vardır. Onlarca meyve ve sebze hatta Antep fıstığı bile yetişmektedir. Ihlara gitmenin birkaç yolu vardır. Aksaray şehir merkezi 35 kilometre, Nevşehir 100 kilometre, Kayseri 145 kilometre mesafede bulunuyor ve araba kiralama yaparak kolaylıkla ulaşım sağlayacağınız bir lokasyonda. Hava yollarını kullanılacaksa, Nevşehir veya Kayseri üzerinden gelinebilir. Ihlara vadisine tek giriş için 20 lira bilet alabilirsiniz, müze kartla da giriş mümkün; sivil 75 lira, öğrenci 30 lira bir yıl boyunca kullanabileceğiniz müze kart çıkarmanız mümkün. Yaz aylarında 07.00-19.30, kış ayların da 08.00-17.00 saatleri arasında açık bulunuyor. Ihlara Vadisi içerisin de çay kahve molası verebileceğiniz çok tatlı bir mekan da bulunmaktadır.