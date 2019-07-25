Mynet Trend

Masalları andıran atmosferi ile mutlaka görülmesi gereken Ihlara Vadisi

yolcu360 yolcu360
SEYAHAT  | 25.07.2019 11:14 | Son Güncelleme

Yemyeşil bir doğa ve içinde bulunan kilise ve şapellerle tarihe ışık tutan Ihlara Vadisi’ni sizler için Instagram’da gezginkz hesabının yazarı gezgin Elif Omput gezdi, gördü yazdı. Keyifli okumalar!

Masalları andıran atmosferi ile mutlaka görülmesi gereken Ihlara Vadisi
GİDİŞ
İstanbul
2019-08-01 04:15:00
Paris Charles de Gaulle
2019-08-01 06:55:00
DÖNÜŞ
Paris Charles de Gaulle
2019-08-08 14:45:00
İstanbul
2019-08-08 19:20:00
3006 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-08-01 10:35:00
Paris Charles de Gaulle
2019-08-01 16:40:00
DÖNÜŞ
Paris Charles de Gaulle
2019-08-08 17:30:00
İstanbul
2019-08-08 23:55:00
3106.99 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-08-01 19:20:00
Paris Charles de Gaulle
2019-08-01 22:05:00
DÖNÜŞ
Paris Charles de Gaulle
2019-08-08 10:30:00
İstanbul
2019-08-08 16:55:00
4611.99 TL
SATIN AL

Sevgili seyahat tutkunları sizlere masallarda anlatılan, tarif edilen bir yerden bahsedeceğim. Ihlara ya da eskilerin ona dediği gibi ‘dönerek akan suyun halkı’ anlamına gelen; Peristremma. Aksaray’a bağlı Güzelyurt ilçesinde bulunan Ihlara Vadisi içesinde 104 adet dini yapı tespit edilmiştir fakat günümüze sadece 14 tanesi sağ bir şekilde ulaşabilmiştir. Vadinin kuş uçumu mesafesi 14 kilometredir, fakat Melendiz çayının yaptığı 30 menderes düşünüldüğün de bu uzunluk 18 kilometreye ulaşmaktadır.

2

Ihlara Vadisi’nin genişliği 200 metre, derinliği yer yer 150 metre olarak görülüyor. Hasandağı’ndan doğan Melendiz çayı vadiye hayat veriyor. Masallarda her zaman gizli kalmış bir diyar olur ya, işte Ihlara öyle bir yer 397 basamak aşağı inmeden baktığınız da kurak bir düzlük görürsünüz. Bu kupkuru topraklara mı bu övgüler dersiniz fakat yüzyıllar sonucu oluşmuş o kocaman yarıktan size yemyeşil bir cennet göz kırpar.

3

Vadi içi Akdeniz iklimine yakınlık gösterir ve mikro klima etkisi vardır. Onlarca meyve ve sebze hatta Antep fıstığı bile yetişmektedir. Ihlara gitmenin birkaç yolu vardır. Aksaray şehir merkezi 35 kilometre, Nevşehir 100 kilometre, Kayseri 145 kilometre mesafede bulunuyor ve araba kiralama yaparak kolaylıkla ulaşım sağlayacağınız bir lokasyonda. Hava yollarını kullanılacaksa, Nevşehir veya Kayseri üzerinden gelinebilir. Ihlara vadisine tek giriş için 20 lira bilet alabilirsiniz, müze kartla da giriş mümkün; sivil 75 lira, öğrenci 30 lira bir yıl boyunca kullanabileceğiniz müze kart çıkarmanız mümkün. Yaz aylarında 07.00-19.30, kış ayların da 08.00-17.00 saatleri arasında açık bulunuyor. Ihlara Vadisi içerisin de çay kahve molası verebileceğiniz çok tatlı bir mekan da bulunmaktadır.

4

Belisırma köyüne ulaştığınız zaman köylerde yetişmiş meyveler ve baharatlar satan köylülere rastlıyorsunuz. Bu köylülerden dilerseniz atıştırmalık yemişler satın alabilirsiniz.

5

Doğanın kalbinde saklı kalmış gürül gürül Melendiz çayının sesi ile huzuru bulacağınız Ihlara Vadisi kalbiniz de ve yüzünüzde kocaman bir gülümsemeye sebep olacaktır.

40 yıl metroda şarkı söyleyip 56 yaşında ünlü oldu!40 yıl metroda şarkı söyleyip 56 yaşında ünlü oldu!
Kastamonu’da gezilecek yerler!Kastamonu’da gezilecek yerler!
Yeşilin her tonunu barındırıyor! Turistlerin ilgisini çekiyorYeşilin her tonunu barındırıyor! Turistlerin ilgisini çekiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ıhlara vadisi gezginkiz seyehat

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyayı kasıp kavuran uygulamayla dolandırdı! Yer: Ankara!

Dünyayı kasıp kavuran uygulamayla dolandırdı! Yer: Ankara!

Bugün benim bayramım, oğlum kurtuldu

Bugün benim bayramım, oğlum kurtuldu

Bitlis'te büyük gerginlik! Ölü ve yaralılar var!

Bitlis'te büyük gerginlik! Ölü ve yaralılar var!

Neil Armstrong'la ilgili gizli anlaşma ortaya çıktı!

Neil Armstrong'la ilgili gizli anlaşma ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muhteşem alanlarıyla insanı büyüleyen şehir Paris’te görülecek yerler

Büyüleyen şehir Paris’te görülecek yerler

Tarihi konakları ve zengin coğrafyasıyla Kastamonu’da gezilecek yerler

Kastamonu’da gezilecek yerler!

Fındık bahçeleri arasındaki saklı güzellik: Ayvacık

Yeşilin her tonunu barındırıyor! Turistlerin ilgisini çekiyor

Eskidikçe güzelleşen yapı 'Hapan kahvesi'

70 yıl önce yapıldı! Herkesin ilgisini çekiyor

'Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı' 26 Ağutos'ta açılacak

Erdoğan'ın talimatıyla başlamıştı! 26 Ağustos'ta açılacak

Milli parklara ziyaretçi akını

Ziyaretçi akını yaşanıyor! 23 milyonu geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.