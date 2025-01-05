EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Sözlük
  4. Masif arazi nedir? Özellikleri nelerdir? Nerelerde görülür?

Masif arazi nedir? Özellikleri nelerdir? Nerelerde görülür?

Firdevs Nacar Firdevs Nacar
19.12.2024 21:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masif arazi, yer kabuğunun en eski ve dayanıklı yapılarından biri olan, genellikle Paleozoyik döneme ait tortul kayaçların yüzeyde görüldüğü bölgelerdir. Bu tür araziler tektonik hareketlerden büyük ölçüde etkilenmemiş, sert ve aşınmaya dirençli yapılarıyla tanınır. Masif araziler yeryüzünün jeolojik tarihini anlamak açısından büyük öneme sahiptir ve genellikle maden yatakları açısından zengindir. Peki, Masif arazi özellikleri nelerdir? Nerelerde görülür?

Masif arazi nedir? Özellikleri nelerdir? Nerelerde görülür?

Masif araziler, Türkiye’de Kaz Dağları, Yıldız Dağları, Menderes Masifi gibi bölgelerde yaygın olarak görülür. Masif araziler düz ya da hafif engebeli yapılarıyla dikkat çeker ve tarım, orman gibi ekonomik faaliyetler için sınırlı kullanıma sahiptir. Sahip oldukları maden zenginlikleri ve jeolojik yapılar, ekonomik ve bilimsel açıdan büyük değer taşır.

Masif arazi nedir?

Masif arazi jeolojik olarak dünyanın en eski zamanlarında oluşmuş, kırılmaya ve dış kuvvetlere karşı oldukça dayanıklı geniş yer kabuğu parçalarıdır. Genellikle birinci jeolojik zaman olarak bilinen Paleozoik döneme ait olan bu araziler, uzun yıllar boyunca yüksek basınç ve sıcaklık etkisiyle katılaşmış ve başkalaşıma uğramış kayaçlardan meydana gelir. Bu kayaçlar çoğunlukla magmatik ve metamorfik kökenlidir. Masif araziler tektonik hareketlerden fazla etkilenmezler ve bu nedenle sert, sağlam bir yapıya sahiptirler.

Fiziksel ve kimyasal aşınmalara karşı oldukça dirençli olan masif arazilerde dağ oluşumu gibi jeolojik faaliyetler daha az görülür. Dış kuvvetlerin etkisiyle zamanla aşınarak hafif dalgalı yüzeyler haline gelebilirler. Türkiye’de masif arazi örneklerine Kaz Dağları, Yıldız Dağları, Kırşehir Masifi ve Bitlis Masifi gibi bölgelerde rastlanır. Bu alanlar genellikle eski kara parçaları olarak kabul edilir ve üzerinde genç kıvrım dağları gibi hareketli yapılar görülmez.

Masif arazi özellikleri nelerdir?

Masif arazilerin en önemli özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Jeolojik olarak çok eski yapıdadır: Masif araziler, Paleozoik (Birinci Zaman) veya daha önceki jeolojik devirlerde oluşmuştur. Dünya’nın en eski kara parçalarıdır.
  • Kırılmaya ve tektonik hareketlere karşı dirençlidir: Bu araziler yer kabuğundaki kırılma, kıvrılma gibi tektonik hareketlere karşı dayanıklıdır. Bu yüzden dağ oluşumu gibi faaliyetlerden fazla etkilenmezler.
  • Sert ve dayanıklı kayaçlardan oluşur: Masif arazilerde magmatik ve metamorfik (başkalaşım) kökenli kayaçlar yaygındır. Sert yapıları sayesinde aşınmalara karşı uzun süre dayanırlar.
  • Dış kuvvetlerin etkisiyle aşınabilir: Zamanla rüzgar, su ve diğer dış kuvvetlerin etkisiyle aşınarak hafif dalgalı yüzeyler hâline gelebilirler.
  • Fay hatlarından fazla etkilenmez: Masif arazilerde kırık hatları azdır, bu nedenle deprem riski daha düşüktür.
  • Yüksekliği fazla değildir: Genellikle eski kara parçaları oldukları için fazla yüksek olmayan aşınmış plato veya yayla şeklinde yüzey şekillerine sahiptirler.
  • Genç tektonik yapılarla kaplı olmazlar: Bu bölgelerde genç kıvrım dağları gibi hareketli yapılar gözlenmez.

Türkiye’de Kaz Dağları, Kırşehir Masifi, Yıldız Dağları ve Bitlis Masifi, masif araziye örnek verilebilir. Bu araziler, Türkiye’nin en eski ve en sağlam jeolojik yapılarına sahiptir.

Masif araziler nerelerde görülür?

Masif araziler dünyanın farklı bölgelerinde ve Türkiye’de de geniş alanlarda görülen eski kara parçalarıdır. Bu bölgeler jeolojik olarak çok eski devirlerde oluşmuş dayanıklı yapılarıyla öne çıkar. Özellikle tektonik hareketlerden daha az etkilenen masif araziler, dünyanın değişik kıtalarında bulunur ve bazıları geniş yüzeyler oluştururken bazıları ise daha sınırlı alanlarda yer alır.

Dünya üzerinde masif arazilere örnek olarak Sibirya Masifi, Kanada Kalkanı, Baltık Kalkanı, Hindistan’daki Dekkan Platosu ve Afrika Kıtasındaki Gine Masifi gösterilebilir. Bu bölgeler milyonlarca yıl boyunca oluşmuş sert kayaçlardan meydana gelir ve yeryüzünün en eski jeolojik oluşumlarından biridir. Bu tür alanlar özellikle aşınmış, yüksekliği fazla olmayan, hafif dalgalı düzlükler şeklinde yüzey şekillerine sahiptir.

Türkiye’de masif araziler belirli bölgelerde yer alır ve genellikle ülkenin jeolojik geçmişinin önemli bir parçasını oluşturur. Türkiye’deki masif araziler Paleozoik dönemde oluşmuş olup, bu arazilerde daha çok magmatik ve metamorfik kayaçlara rastlanır.

  • Kaz Dağları ve Menteşe Yöresi (Batı Anadolu): Türkiye’nin batısında bulunan bu bölgeler eski kara parçalarına örnektir ve aşınmış yüzeyler hâkimdir.
  • Kırşehir Masifi (İç Anadolu): İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan Kırşehir Masifi Türkiye’nin önemli eski jeolojik yapılarından biridir.
  • Bitlis Masifi (Doğu Anadolu): Bitlis Masifi Türkiye’nin doğusunda yer alır ve jeolojik açıdan oldukça eski bir yapıdır.
  • Yıldız Dağları (Trakya): Trakya’nın kuzey kesiminde yer alan Yıldız Dağları eski masif yapılarının görüldüğü alanlardandır.
  • Zonguldak Bölgesi (Batı Karadeniz): Bu bölgedeki eski kara parçaları da masif arazi özellikleri taşır.

Bu alanlar çoğunlukla yüksek olmayan aşınmış plato ve yayla şeklindeki yüzeylerle karakterizedir. Türkiye’nin jeolojik yapısında genç kıvrım dağlarının aksine bu eski masifler daha dayanıklı ve durağan bir yapı sergiler. Bu nedenle fay hatlarından ve tektonik hareketlerden nispeten daha az etkilenirler.

Anahtar Kelimeler:
Coğrafya
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Gri ve yeşil pasaport sahiplerine kötü haber! ETIAS sistemi geliyor

Gri ve yeşil pasaport sahiplerine kötü haber! ETIAS sistemi geliyor

Galatasaray İlkay Gündoğan'ı transfer ediyor!

Galatasaray İlkay Gündoğan'ı transfer ediyor!

"Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim" diyerek cenazede açıkladı! Ünlü şarkıcı şaşırttı

"Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim" diyerek cenazede açıkladı! Ünlü şarkıcı şaşırttı

En düşük emekli maaşı için rakam verdi 'Refah payını kapsayan...'

En düşük emekli maaşı için rakam verdi 'Refah payını kapsayan...'

Ferdi Tayfur'un cenazesinde olay Ata Demirer yorumu! Deniz Oral sözünü sakınmadı

Ferdi Tayfur'un cenazesinde olay Ata Demirer yorumu! Deniz Oral sözünü sakınmadı

Eşleri, çocukları ve serveti... Ferdi Tayfur hakkında tüm merak edilenler!

Eşleri, çocukları ve serveti... Ferdi Tayfur hakkında tüm merak edilenler!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.