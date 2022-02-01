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Maske Kimsin Sen bitiyor mu? Maske Kimsin sen final mi yapacak?

01.02.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Ocak 2022'de FOX ekranlarında yayınlanmaya başlayan Maske Kimsin Sen programı oldukça iyi bir çıkış yakaladı. Kısa sürede popüler olan ve seyircileri ekrana kilitleyen Maske Kimsin Sen programı hakkında 'final' iddiaları ortada dolaşıyordu. Maske Kimsin Sen'in final yapıp yapmayacağı belli oldu. Programın sunuculuğunu Tansel Öngel üstlenirken jüri koltuğunda Doğu Demirkol, Eda Ece, Alican Yücesoy ve Melis Sezen yer alıyor. İşte detaylar...

Maske Kimsin Sen bitiyor mu? Maske Kimsin sen final mi yapacak?

Her cuma ve cumartesi akşamları yayınlanan Maske Kimsin Sen eğlence programının final olacağıyla alakalı sosyal medyada oldukça paylaşım yapıldı. Maske Kimsin Sen programında ünlü yarışmacılar maskelerin ardına gizleniyor ve ipuçları vererek kimliklerinin tahmin edilmesini sağlıyordu. Peki Maske Kimsin sen final mi yapacak?

MASKE KİMSİN SEN FİNAL Mİ YAPACAK?

Maske Kimsin Sen programında ünlü isimlerin kimliklerini gizlemek için giydiği maskeler eleştiri konusu olmuştu. Birçok ülkede de yayınlanmış olan Maske Kimsin Sen yarışmasının final olup olmayacağı hakkında yapım ekibinden henüz açıklama gelmezken gazeteci Birsen Altuntaş programın final yapacağı iddiasını doğruladı. Buna göre Maske Kimsin Sen'in 9. bölümde final yapacağı konuşuluyor.

Maske Kimsin Sen bitiyor mu? Maske Kimsin sen final mi yapacak? Açıklama geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan genelgede, Türk toplumunun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarına karşı adım atılacağı belirtildi. Bu kararın Maske Kimsin Sen programına yönelik olduğu öne sürüldü.

Maske Kimsin Sen bitiyor mu? Maske Kimsin sen final mi yapacak? Açıklama geldi!


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