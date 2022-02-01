Maske Kimsin Sen bitiyor mu? Maske Kimsin sen final mi yapacak?

Her cuma ve cumartesi akşamları yayınlanan Maske Kimsin Sen eğlence programının final olacağıyla alakalı sosyal medyada oldukça paylaşım yapıldı. Maske Kimsin Sen programında ünlü yarışmacılar maskelerin ardına gizleniyor ve ipuçları vererek kimliklerinin tahmin edilmesini sağlıyordu. Peki Maske Kimsin sen final mi yapacak?

MASKE KİMSİN SEN FİNAL Mİ YAPACAK?

Maske Kimsin Sen programında ünlü isimlerin kimliklerini gizlemek için giydiği maskeler eleştiri konusu olmuştu. Birçok ülkede de yayınlanmış olan Maske Kimsin Sen yarışmasının final olup olmayacağı hakkında yapım ekibinden henüz açıklama gelmezken gazeteci Birsen Altuntaş programın final yapacağı iddiasını doğruladı. Buna göre Maske Kimsin Sen'in 9. bölümde final yapacağı konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan genelgede, Türk toplumunun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarına karşı adım atılacağı belirtildi. Bu kararın Maske Kimsin Sen programına yönelik olduğu öne sürüldü.



