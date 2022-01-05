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'Maske Kimsin Sen'i sunmaya başlayan Tansel Öngel Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor mu?

05.01.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Naci rolüyle dikkat çeken Tansel Öngel, Maske Kimsin Sen yarışmasını sunmaya başladı. Tansel Öngel için diziden ayrılıyor iddiaları da gündeme gelmeye başladı.

'Maske Kimsin Sen'i sunmaya başlayan Tansel Öngel Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor mu?

Masumlar Apartmanı dizisinin Naci'si Tansel Öngel için seyirciyi üzecek bir iddia ortaya atıldı. Takvim'in haberine göre; kulislerde konuşulan iddialara göre Öngel projeden ayrılacak.

Yine iddialara göre Öngel, projeye senaryo gereği ölerek veda edecek. Ünlü oyuncu şimdilerde Maske Kimsin Sen yarışmasını da sunuyor.

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YARIŞMA İLK GÜNDEN BU YANA GÜNDEMDE!

Yarışmada maskelerin çok korkutucu olduğu ve pagan figürleri içerdiği öne sürülürken, programda satanizm propagandası yapıldığı iddia edildi. Sosyal medyada birçok troll hesap tarafından, söz konusu yarışmanın yayından kaldırılması istendi. Yarışma yandaş medya tarafından da hedef alındı.

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RTÜK İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Son olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), FOX TV'de yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' isimli program hakkında inceleme başlatacağı duyurulmuştu. RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtta, program hakkında inceleme başlatılacağını söylemişti.
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FOX TV'DEN YENİ HAMLE

Normalde haftada tek bölüm olarak cumartesi akşamları yayınlanmaya devam edecek yarışma için FOX TV yönetiminden sürpriz bir hamle geldi.

Yayın akışında değişikliğe giden kanal, yarışmayı önümüzdeki hafta sonu da iki akşam yayınlama kararı aldı. Maske Kimsin Sen? 8 Ocak Cumartesi ve 9 Ocak Pazar akşamları yeni bölümleriyle seyirciyle buluşacak.

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