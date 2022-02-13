MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Maske Kimsin Sen'in birincisi kim oldu? Kazanan maske açıklandı! Maske Kimsin Sen'i kim kazandı?

Maske Kimsin Sen'in birincisi kim oldu? Kazanan maske açıklandı! Maske Kimsin Sen'i kim kazandı?

13.02.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de ekranlara gelen Maske Kimsin Sen bugün final yapıyor. Ünlülerin maskeler altında performans sergilediği programda birinci belli oldu. Peki Maske Kimsin Sen'in birincisi kim oldu? Maske Kimsin Sen'i kim kazandı? İşte kazanan isim!

Maske Kimsin Sen'in birincisi kim oldu? Kazanan maske açıklandı! Maske Kimsin Sen'i kim kazandı?

FOX TV'de ekrana gelen ve Eda Ece, Alican Yücesoy, Melis Sezen ile Doğu Demirkol'un jüri koltuğunda oturduğu Maske Kimsin Sen, bugün final yapıyor. Yarışmacıların maske takarak kimliğini gizlediği programda birincinin kim olduğu sorgulanıyor. Peki Maske Kimsin Sen'de birinci kim oldu?

MASKE KİMSİN SEN'DE BİRİNCİ KİM OLDU?

Sezona iddialı bir giriş yapmış olan Maske Kimsin Sen’de final şoku yaşanıyor. Yarışmanın neden final yaptığına dair araştırmalar devam ederken, maskelerin altındaki ünlü isimler de merak edildi. Yarışmada ünlü isimler bir bir belli olurken Aslan maskesi yarışmanın birincisi oldu. Maskenin altında daha önce Özge Borak'ın olduğu tahmin edilmişti. Maskenin altında tahmin edildiği gibi Özge Borak çıktı.

sdfgdfghdfgdfgfgh

MASKE KİMSİN SEN'DE TAVUS KUŞU KİM ÇIKTI?

Tavus kuşu için Emre Altuğ tahmin edilmişti ve yarışmanın sonunda tahmin edildiği gibi maskeden Emre Altuğ çıktı.

sdfgsdfsdfgdfgdf

MASKE KİMSİN SEN'DE GEYİK KİM ÇIKTI?

Geyik maskesi için Burcu Özberk ve Demet Özdemir gibi isimler tahmin edilmişti. Geyik maskesinin altında kimin olduğu ise yarışmanın sonunda belli oldu. Geyik maskesinin altından Burcu Özberk çıktı.

FLbFw4jX0AUzgjF


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maske Kimsin Sen neden final yapıyor? Maske Kimsin Sen neden final yapıyor?
Güzelliğiyle büyüleyen eşi sütyensiz pozlarını paylaştı! Güzelliğiyle büyüleyen eşi sütyensiz pozlarını paylaştı!
Birlikte fotoğraflarını görünce çıldırdı! Birlikte fotoğraflarını görünce çıldırdı!
Anahtar Kelimeler:
FOX Emre Altuğ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Buse Varol'un boşanma şartı bakın ne çıktı!

Buse Varol'un boşanma şartı bakın ne çıktı!

Son Dakika: Dünyanın gözü bu toplantıdaydı! Peş peşe açıklamalar... Görüşme öncesi dikkat çeken denizaltı detayı

Son Dakika: Dünyanın gözü bu toplantıdaydı! Peş peşe açıklamalar... Görüşme öncesi dikkat çeken denizaltı detayı

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizindeki son duruma ilişkin açıklama! "Böyle bir işgale kalkışırsa doğru olmaz"

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizindeki son duruma ilişkin açıklama! "Böyle bir işgale kalkışırsa doğru olmaz"

Temel gıda ürünlerinde KDV oranı düşürüldü!

Temel gıda ürünlerinde KDV oranı düşürüldü!

İstasyona gidenler şaşırdı! Benzin fiyatları...

İstasyona gidenler şaşırdı! Benzin fiyatları...

6 lider aynı masada! Görüşme sonrası yorumlar peş peşe geldi

6 lider aynı masada! Görüşme sonrası yorumlar peş peşe geldi

İlginizi Çekebilir

Kolesterolü yükseltiyor efsanesi çöktü! Yapmanız gereken ise...

Kolesterolü yükseltiyor efsanesi çöktü! Yapmanız gereken ise...

Hastalıklara davetiye çıkarmayın! Yatmadan önce bunu yapın

Hastalıklara davetiye çıkarmayın! Yatmadan önce bunu yapın

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Sevgilisiyle tatildeyken öyle bir şey yaptı ki...

Sevgilisiyle tatildeyken öyle bir şey yaptı ki...

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.