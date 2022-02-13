Maske Kimsin Sen'in birincisi kim oldu? Kazanan maske açıklandı! Maske Kimsin Sen'i kim kazandı?

FOX TV'de ekrana gelen ve Eda Ece, Alican Yücesoy, Melis Sezen ile Doğu Demirkol'un jüri koltuğunda oturduğu Maske Kimsin Sen, bugün final yapıyor. Yarışmacıların maske takarak kimliğini gizlediği programda birincinin kim olduğu sorgulanıyor. Peki Maske Kimsin Sen'de birinci kim oldu?

MASKE KİMSİN SEN'DE BİRİNCİ KİM OLDU?

Sezona iddialı bir giriş yapmış olan Maske Kimsin Sen’de final şoku yaşanıyor. Yarışmanın neden final yaptığına dair araştırmalar devam ederken, maskelerin altındaki ünlü isimler de merak edildi. Yarışmada ünlü isimler bir bir belli olurken Aslan maskesi yarışmanın birincisi oldu. Maskenin altında daha önce Özge Borak'ın olduğu tahmin edilmişti. Maskenin altında tahmin edildiği gibi Özge Borak çıktı.

MASKE KİMSİN SEN'DE TAVUS KUŞU KİM ÇIKTI?

Tavus kuşu için Emre Altuğ tahmin edilmişti ve yarışmanın sonunda tahmin edildiği gibi maskeden Emre Altuğ çıktı.

MASKE KİMSİN SEN'DE GEYİK KİM ÇIKTI?

Geyik maskesi için Burcu Özberk ve Demet Özdemir gibi isimler tahmin edilmişti. Geyik maskesinin altında kimin olduğu ise yarışmanın sonunda belli oldu. Geyik maskesinin altından Burcu Özberk çıktı.



