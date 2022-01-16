Maske Kimsin Sen? yarışmasında Şövalye, Ender Saraç çıktı! 25 kiloluk kostümle sosyal medyayı salladı

Eda Ece, Alican Yücesoy, Doğu Demirkol ve Melis Sezen'in jüri koltuğunda oturduğu Maske Kimsin Sen? yarışmasında son bölümde yine ilginç kostümler vardı. Şövalye maskesi geceye damga vurdu. Şövalye maskesinin altından Ender Saraç çıktı.
Jüride Melis Sezen doğru tahminde bulundu. 24 kiloya yakın kostümle sahnede horon tepen Ender Saraç sosyal medyayı da salladı. Sosyal medya takipçilerinden bazıları şu yorumlarda bulundu:
Ender Sraç'ın performansı sonrası yaşı da merak edildi. Ender Saraç 1959 İzmir doğumludur.
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