Maskeli Beşler Irak konusu, Maskeli Beşler Irak oyuncuları ve Maskeli Beşler Irak nerede çekildi? Maskeli Beşler Irak fragmanı

Maskeli Beşler Irak, bu akşam televizyon ekranlarında gösterilecek. Film öncesinde izleyiciler Maskeli Beşler Irak konusu, Maskeli Beşler Irak oyuncuları ve Maskeli Beşler Irak nerede çekildi gibi soruların cevaplarını arıyor. Televizyon ekranı karşısındakileri kahkahalara boğmaya hazırlanan filmin yönetmen koltuğunda Murat Aslan oturuyor.

MASKELİ BEŞLER IRAK KONUSU

Kendi ülkelerindeki beceriksizlikleri ve sakarlıkları yeterli değilmiş gibi, Maskeli Beşler ünlerini sınır ötesine de taşımaya karar verirler. Uluslararası sularda "yeteneklerini" sergileyecek olan kahramanlarımız bu defa da Kuzey Irak'ta bir petrol tesisini ele geçirmeye karar verirler! Kendi çaplarında masum bir eylem olarak başlayan bu olay, çok kısa bir süre içerisinde Türkiye-Amerika-Irak üçgeninde sakarlık ve komedi dolu bir krizin patlak vermesine neden olur.

MASKELİ BEŞLER IRAK NEREDE ÇEKİLDİ?

Maskeli Beşler Irak filmi çekimleri Kilyos'ta özel inşa edilen sette gerçekleştirildi.

MASKELİ BEŞLER OYUNCU KADROSU

Filmin oyuncu kadrosunda, Şafak Sezer, Peker Açıkalın, Cengiz Küçükayvaz, Melih Ekener, Atilla Sarıhan, Erdal Tosun, Cezmi Baskın, Durul Bazen, Tatyana Tsikeviç, Ali Atıf Bir, Ceyhun Yılmaz, Hamit Haskabal, Charles Carrol ve Burak Öncü yer alıyor.

MASKELİ BEŞLER IRAK FRAGMANI



