MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Robert Downey Jr, Doctor Doom olarak dönüyor! Sosyal medyada gündemde

Robert Downey Jr, Doctor Doom olarak dönüyor! Sosyal medyada gündemde

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
29.07.2024 12:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marvel dünyasının en önemli karakterlerinden biri olan "Iron Man" canlandıran oyuncu Robert Downey Jr, Doctor Doom olarak evrene geri dönüyor. Ünlü oyuncu "Yeni maske yeni görev" diyerek de paylaşım yaptı.

Canlandırdığı "Iron Man" karakteriyle Marvel evreninie yeni bir soluk getiren ABD’li oyuncu Robert Downey Jr. "Sherlock", "Zodiac" ve "Yenilmezler" gibi filmleriyle sinema dünyasında adını yıldız harflerle yazmıştı. Oyuncu Robert Downey Jr. San Diego'da düzenlenen Comic-Con'da hayranlarına yaptığı sürprizle şoka uğratan oyuncu, yeni Avengers filminde rol alacağını açıkladı.

Son olarak Avengers: End Game filminde rol alan oyuncu, San Diego'da düzenlenen Comic-Con'da hayranlarına sürpriz yaptı. Robert Downey Jr, Marvel'in kötü karakterlerinden biri olan Doctor Doom'u canlandıracağını duyurdu.

Oyuncu sosyal medyada da "Yeni maske yeni görev" paylaşımı yaptı.

VİCTOR VON DOOM OLARAK GERİ DÖNÜYOR

Yönetmen koltuğunda Russo Kardeşler’in oturduğu, Avengers: Doomsday filminde oynayacak oyuncu Downey'nin kötü adam Victor von Doom olarak geri dönüyor.
Downey Jr. son röportajlarında Marvel'a geri dönmeye açık olduğunu söylese de hayranlar onun Iron Man/Tony Stark olarak geri döneceğini düşünmüştü.

MARVEL EVRENİNDE İLK KEZ TONY STARK ROLÜNÜ OYNAMIŞTI

Downey, Tony Stark rolünü ilk kez Marvel Sinematik Evreni'nin ilk bölümü olan 2008 yapımı "Iron Man" filminde canlandırdı. Robert Downey Jr, 11 yıl boyunca, "Iron Man 2", "Iron Man 3", "The Incredible Hulk", "The Avengers", "Captian America: Civil War", "Avengers: Age of Ultron", "Spider-Man: Homecoming", "Avengers: Infinity War" ve "Avengers: Endgame" dahil olmak üzere 10 Marvel filminde rolünü oynadı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Gülben Ergen'den Kenan Işık'a veda: 10 yıllık hasret sürecine...Gülben Ergen'den Kenan Işık'a veda: 10 yıllık hasret sürecine...
Anahtar Kelimeler:
Robert Downey Jr. Marvel
En Çok Okunan Haberler
Her ay 641 lira ek ödeme yapılacak

Her ay 641 lira ek ödeme yapılacak

Sıcaktan bunaldı, yaptığına kendi de inanamadı! 6 ayda bitirdi: 500 bin lira teklif ettiler, satmadım

Sıcaktan bunaldı, yaptığına kendi de inanamadı! 6 ayda bitirdi: 500 bin lira teklif ettiler, satmadım

UEFA harekete geçti! G.Saray Şampiyonlar Ligi'ne alınmayabilir

UEFA harekete geçti! G.Saray Şampiyonlar Ligi'ne alınmayabilir

Arkadaşlık sitesi kabusu yaşattı '16 yaşındaki kardeşimizin bu evde ne işi var?'

Arkadaşlık sitesi kabusu yaşattı '16 yaşındaki kardeşimizin bu evde ne işi var?'

10 yıldır komadaydı! Kenan Işık hayatını kaybetti

10 yıldır komadaydı! Kenan Işık hayatını kaybetti

Hem fiyat artacak hem zor bulacağız!

Hem fiyat artacak hem zor bulacağız!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.