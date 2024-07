Robert Downey Jr, Doctor Doom olarak dönüyor! Sosyal medyada gündemde

Canlandırdığı "Iron Man" karakteriyle Marvel evreninie yeni bir soluk getiren ABD’li oyuncu Robert Downey Jr. "Sherlock", "Zodiac" ve "Yenilmezler" gibi filmleriyle sinema dünyasında adını yıldız harflerle yazmıştı. Oyuncu Robert Downey Jr. San Diego'da düzenlenen Comic-Con'da hayranlarına yaptığı sürprizle şoka uğratan oyuncu, yeni Avengers filminde rol alacağını açıkladı.

Son olarak Avengers: End Game filminde rol alan oyuncu, San Diego'da düzenlenen Comic-Con'da hayranlarına sürpriz yaptı. Robert Downey Jr, Marvel'in kötü karakterlerinden biri olan Doctor Doom'u canlandıracağını duyurdu.

Oyuncu sosyal medyada da "Yeni maske yeni görev" paylaşımı yaptı.

VİCTOR VON DOOM OLARAK GERİ DÖNÜYOR

Yönetmen koltuğunda Russo Kardeşler’in oturduğu, Avengers: Doomsday filminde oynayacak oyuncu Downey'nin kötü adam Victor von Doom olarak geri dönüyor.

Downey Jr. son röportajlarında Marvel'a geri dönmeye açık olduğunu söylese de hayranlar onun Iron Man/Tony Stark olarak geri döneceğini düşünmüştü.

MARVEL EVRENİNDE İLK KEZ TONY STARK ROLÜNÜ OYNAMIŞTI

Downey, Tony Stark rolünü ilk kez Marvel Sinematik Evreni'nin ilk bölümü olan 2008 yapımı "Iron Man" filminde canlandırdı. Robert Downey Jr, 11 yıl boyunca, "Iron Man 2", "Iron Man 3", "The Incredible Hulk", "The Avengers", "Captian America: Civil War", "Avengers: Age of Ultron", "Spider-Man: Homecoming", "Avengers: Infinity War" ve "Avengers: Endgame" dahil olmak üzere 10 Marvel filminde rolünü oynadı.