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MASKİ duyuru yayınlandı! Islak mendiller taşkınlara neden oluyor

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 08.10.2019 14:45 | Son Güncelleme

Kanalizasyon giderlerine atılan yabancı maddeler konusunda vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, doğada kaybolması 100 yılı aşan ıslak mendillerin tuvaletlere atılması sonucu altyapıya ciddi ölçüde zarar verdiğini ve taşkınlara sebep olduğunu kamuoyuyla paylaştı.

MASKİ duyuru yayınlandı! Islak mendiller taşkınlara neden oluyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kanalizasyon hatlarına atılan yabancı maddeler nedeniyle yaşanan taşkınlar hakkında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla bir duyuru yayınladı.

'TIKANMALARA NEDEN OLUYOR'

MASKİ, tuvaletlere atılan ıslak mendillerin altyapıyı kullanılamaz hale getirdiğini belirtti. Yapılan açıklamada, ıslak mendillerin su ortamında biyolojik olarak kısa sürede parçalanmadığı için kanalizasyon sistemine dökülen bitkisel ve hayvansal yağlar ile birleşerek tıkanmalara neden olduğu ve kanalizasyon sistemlerinin kullanım ömrünü kısalttığı vurgulandı.

'SUDA ERİMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

Tuvaletlere atılan ıslak mendillerin suda erimesi mümkün olmayan atıklar sınıfına girdiğini belirten MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşları bu hususta duyarlılığa davet ederek, “Temizleme mendilleri yani genel adıyla ıslak mendiller, altyapı ve atıksu arıtma tesisleri için oldukça zararlı bir yapıya sahiptir. Yapıları bozulmadığı için kanalizasyon altyapısında büyük tehlike oluştururlar. Doğada kaybolması 100 yılı aşan ıslak mendiller, kanalizasyon hatlarını tıkaması sonucu yağışlı havalarda su baskınlarına neden olarak çevre ve insan sağlığı için tehlike oluşturur. Ayrıca atıksu arıtma tesislerine de ciddi zararlar vermesi nedeniyle tesislerin verimli çalışmasını engellemekte ve bakım onarım maliyetlerini yükseltmektedir.” ifadelerini kullandı.,

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
maski ıslak mendil Kanalizasyon

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Millet olarak, çöpün çöp olduğunu ve bunların çöplüklerde toplandığını halen bilemiyor veya bilmiyorsak, gelişmiş ülkeler seviyesinden çokkkk uzakta olduğumuzun kanıtıdır.Kıyaslamalarımızı gelişmemiş ülkelere göre yapmak yerine gelişmiş ülkere göre yapmak zorundayız.Örneğin; dünyada hangi ülke en iyi eğitimi veriyorsa o ülkenin eğitimini inceleyerek ülkemizde uygulamaya çalışmalıyız.Yani işin özü eğitimden geçiyor ama, eşit şartlarda eşit imkanlarda olmalı, yoksa bizi hiçbir ülke kıskanmaz ve bol bol halimize gülüp geçerler.
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