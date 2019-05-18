Maslak'ta gökdelenler kırmızı beyaz

İstanbul Maslak bölgesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kırmızı beyaza büründü. Bölgede bulunan çok sayıda gökdelene Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı.
Kutlamalar öncesinde binalara metlerce uzunluğunda dev bayraklar onlarca kişinin çalışmasıyla asıldı. Bayraklar çatıya çıkan çalışanlar tarafından yukarı çekilerek iplerle gerildi. Gökdelenlerdeki Atatürk posterleri ve Türk bayrakları havadan görüntülendi. (DHA)
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