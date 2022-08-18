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Masterchef 17 Ağustos 2022 kim kazandı? Masterchefte 15. önlüğü alan finalist kim oldu?

18.08.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef'in son gurubunda önlük mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların sevilen yarışmasının son bölümünde 15. finalist belli oldu. Ekranların sevilen yarışmasını ilgiyle takip eden seyirciler Masterchef kim kazandı sorusunu sorguluyorlar. Peki Masterrchef kim kazandı? Masterchef 17 Ağustos 2022 kim birinci oldu? İşte yanıtı...

Masterchef 17 Ağustos 2022 kim kazandı? Masterchefte 15. önlüğü alan finalist kim oldu?

Masterchef haftanın her günü Tv8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Ana kadronun şekillenmesi için artık son günlere yaklaşıldı. Masterchef'te şeflerin belirlediği 2 aşamalı tadım tabağı ile yarışmacılar kıyasıya bir mücadele sergiliyor. Masterchefin son bölümünde 15. önlüğü alan yarışmacı belli oldu. Peki Masterchef'te kazanan 15. isim kim oldu? 17 Ağustos Masterchf ana kadroya giren yarışmacı...

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MASTERCHEF 17 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

Ana kadro seçimlerinin 15'üncüsünde şefler yarışmacılardan ilk etapta tutturması biraz pratik isteyen fırın sütlaç hazırlamalarını istedi. Süre sonunda Göktuğ, Görkem, Makbule, Barış ve Ayaz yaratıcılık turuna çıktı.

mc kazanan 17

İkinci etaba kalan yarışmacılardan işkembe ile yaratıcı tabak yapmaları istenildi. Yapılan değerlendirilmenin ardından yarışmcılar son ikiye kaldı 15. önlüğü ile ana kadroya giren isim Barış oldu. MasterChef 2022 ana kadrosuna katılan Barış önceki gün 2. olmuştu, son bölümdeki performansıyla 1. seçildi.

MASTERCHEF 2022 KİMLER ANA KADROYA GİRDİ?

Yarışmanın ilk turunda ana kadroya seçilen isimler şöyle: Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma ve Melih, Büşra ve Fatmanur, Tayfun, Yağız, Burak, Kaan, Burak Kaya Dilan ve Barış.

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