Masterchef 17 Ağustos 2022 kim kazandı? Masterchefte 15. önlüğü alan finalist kim oldu?

Masterchef haftanın her günü Tv8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Ana kadronun şekillenmesi için artık son günlere yaklaşıldı. Masterchef'te şeflerin belirlediği 2 aşamalı tadım tabağı ile yarışmacılar kıyasıya bir mücadele sergiliyor. Masterchefin son bölümünde 15. önlüğü alan yarışmacı belli oldu. Peki Masterchef'te kazanan 15. isim kim oldu? 17 Ağustos Masterchf ana kadroya giren yarışmacı...

MASTERCHEF 17 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

Ana kadro seçimlerinin 15'üncüsünde şefler yarışmacılardan ilk etapta tutturması biraz pratik isteyen fırın sütlaç hazırlamalarını istedi. Süre sonunda Göktuğ, Görkem, Makbule, Barış ve Ayaz yaratıcılık turuna çıktı.

İkinci etaba kalan yarışmacılardan işkembe ile yaratıcı tabak yapmaları istenildi. Yapılan değerlendirilmenin ardından yarışmcılar son ikiye kaldı 15. önlüğü ile ana kadroya giren isim Barış oldu. MasterChef 2022 ana kadrosuna katılan Barış önceki gün 2. olmuştu, son bölümdeki performansıyla 1. seçildi.

MASTERCHEF 2022 KİMLER ANA KADROYA GİRDİ?

Yarışmanın ilk turunda ana kadroya seçilen isimler şöyle: Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma ve Melih, Büşra ve Fatmanur, Tayfun, Yağız, Burak, Kaan, Burak Kaya Dilan ve Barış.

