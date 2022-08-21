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Masterchef 20 Ağustos 2022 kim kazandı? Masterchef'te ana kadroya giren, 18. ve son önlüğü alan yarışmacı kim oldu?

21.08.2022 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef ana kadro mücadelelerinin uzun bir maratonundan sonra sonuna gelindi. Masterchef'in son bölümüyle beraber ana kadronun ilk 17 yarışmacısı belli olmuştu. Masterchef'in 20 Ağustos 2022 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde Masterchef'in 18. ve son ana kadro yarışmacısı da adı yazılı önlüğü alarak finalist olmayı başardı. Masterchef 20 Ağustos 2022 kim kazandı? Masterchef'te ana kadroya giren, 18. önlüğü alan finalist kim oldu?

Masterchef 20 Ağustos 2022 kim kazandı? Masterchef'te ana kadroya giren, 18. ve son önlüğü alan yarışmacı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de ana kadro seçimleri son bölümle beraber bitti. Ana kadroya girebilmek için yarışmacılar arasındaki yarışma hırsı son gün daha da artmıştı. 20 Ağustos Cumartesi akşamı şefler yarışmacılardan çikolata mousse (çikolata mus) istedi. En iyi çikolata mus ve yaratıclık tabağı yapan isim finalist oldu. Peki MasterChef'te 18. son önlük kimin oldu? 20 Ağustos Masterchef ana kadroya giren son isim kim oldu? İşte MasterChef'te kazanan isim...

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MASTERCHEF 20 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

Ana kadro seçimlerinin 18'incisinda şefler yarışmacılardan ilk etapta yapılması pratik isteyen çikolatalı mousse tatlısını hazırlamalarını istedi. Bir üst tura çıkarak 2. turda yarışmaya hak kazanan isimler Sema, Emre, Duygu ve Serpilay oldu.

serpilay salkım

İkinci etaba kalan yarışmacılardan verilen erik çeşitleri ile yaratıcı tabak yapmaları istenildi. Yapılan değerlendirilmenin ardından 18. ve son önlüğü ile ana kadroya giren isim Serpilay oldu.

MASTERCHEF 2022 KİMLER ANA KADROYA GİRDİ?

Yarışmanın ilk turunda ana kadroya seçilen isimler şöyle: Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma, Melih, Büşra, Fatmanur, Tayfun, Yağız, Burak, Kaan, Burak Kaya, Dilan, Barış, Kıvanç, Ayaz ve Serpilay.

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