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MasterChef 2021 ne zaman başlayacak? MasterChef 2021 yarışmacıları kim olacak?

22.06.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin fenomen yemek yarışmalarından biri olan MasterChef, ekrana geldiği her sezon ilgiyle takip edildi. TV8 kanalında yayınlanan MasterChef programı için heyecan sürerken, yarışmanın takipçileri yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Merakla beklenen MasterChef 2021’in bu seneki yarışmacıları kim olacak? MasterChef 2021 ne zaman başlıyor?

MasterChef 2021 ne zaman başlayacak? MasterChef 2021 yarışmacıları kim olacak?

TV8 ekranlarında izleyici ile buluşmak için yeni sezon hazırlıklarına başlayan MasterChef için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yayınladığı ilk sezon itibariyle oldukça seviyen lezzetli yemek yarışması MasterChef 2021’in yeni yarışmacıları şimdiden merak konusu oldu. MasterChef 2021 ne zaman? MasterChef 2021 yarışmacıları kimler?

MASTERCHEF 2021 İÇİN GERİ SAYIM!

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan MasterChef Türkiye yarışması için ilk tanıtım fragmanı yayına girdi. TV8'de çok yakında ekrana gelmesi beklenen MasterChef Türkiye 2021 yarışmacıları şimdiden merak konusu oldu.

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Acun Medya yapımcılığında olan programın sunuculuğunu ise yine MasterChef Türkiye'nin sunucuları, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya üstleniyor.

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Büyük bir beğeni ve ilgiyle takip edilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye tanıtım fragmanı ile ekranlara geldi. Yeni sezonuyla yayınlanacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışmacıları için başvuru yapanlar arasında elemeler gerçekleştirilecek.

MASTERCHEF 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MasterChef Türkiye 2021 yeni sezon 26 Haziran Cumartesi akşamı Tv8'de başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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