MasterChef 2021 ne zaman başlayacak? MasterChef 2021 yarışmacıları kim olacak?

TV8 ekranlarında izleyici ile buluşmak için yeni sezon hazırlıklarına başlayan MasterChef için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yayınladığı ilk sezon itibariyle oldukça seviyen lezzetli yemek yarışması MasterChef 2021’in yeni yarışmacıları şimdiden merak konusu oldu. MasterChef 2021 ne zaman? MasterChef 2021 yarışmacıları kimler?

MASTERCHEF 2021 İÇİN GERİ SAYIM!

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan MasterChef Türkiye yarışması için ilk tanıtım fragmanı yayına girdi. TV8'de çok yakında ekrana gelmesi beklenen MasterChef Türkiye 2021 yarışmacıları şimdiden merak konusu oldu.

Acun Medya yapımcılığında olan programın sunuculuğunu ise yine MasterChef Türkiye'nin sunucuları, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya üstleniyor.

Büyük bir beğeni ve ilgiyle takip edilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye tanıtım fragmanı ile ekranlara geldi. Yeni sezonuyla yayınlanacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışmacıları için başvuru yapanlar arasında elemeler gerçekleştirilecek.

MASTERCHEF 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MasterChef Türkiye 2021 yeni sezon 26 Haziran Cumartesi akşamı Tv8'de başlayacak.

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