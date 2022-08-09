MasterChef 2022 Büşra Zambak kimdir? MasterChef Büşra kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Büşra Zambak, MasterChef 2022 ana kadrosuna giren 7. yarışmacı oldu. 8 Ağustos akşamı yayınlanan bölümde 2 aşamalı tadım tabağı istendi. İlk aşamada İtalyan lezzet mantarlı risotto ikinci aşamada ise ceviz ürünü ile yaratıcılık tabağı istendi. Değerlendirmelerin sonucunda Büşra 7. finalist seçildi. Peki MasterChef Büşra nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Büşra Zambak hakkında merak edilen soruların yanıtları...

MASTERCHEF 7. ANA KADRO YARIŞMACISI KİM SEÇİLDİ?

MasterChef ana kadro için mücadeleler hızla devam ediyor. MasterChef'in 8 Ağustos 2022 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde, 7. finalist Büşra Zambak seçildi.

MASTERCHEF 2022 BÜŞRA ZAMBAK KİMDİR?

Büşra Zambak, 25 yaşında ve aslen Denizlili. İstanbul'da yaşıyor ve 9 yıldır profesyonel aşçılık yapmakta. Sabancı Holding'de çalışan Zambak, Güler Sabancı gibi üst düzey yöneticilerin yemeklerini hazırlamakla sorumlu. Masterchef Büşra, İtalyan mutfağına ilgisiyle biliniyor. Kendi profesyonel stüdyosu bulunan yarışmacı, fotoğrafçılık işiyle de uğraşıyor.



