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MasterChef 2022 Büşra Zambak kimdir? MasterChef Büşra kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

09.08.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 2022 Büşra Zambak kimdir? sorusu gündemde yer alıyor. Ekranların sevilen yemek yarışması programında ana kadro düelloları devam ediyor. 8 Ağustos 2022 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde ana kadroya kalan Büşra Zambak, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki MasterChef Büşra kimdir? MasterChef ana kadro yarışmacısı Büşra nereli, evli mi, kaç yaşında, mesleği ne? İşte MasterChef 2022 ana kadro 7. önlüğü alan yarışmacı Büşra Zambak...

MasterChef 2022 Büşra Zambak kimdir? MasterChef Büşra kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Büşra Zambak, MasterChef 2022 ana kadrosuna giren 7. yarışmacı oldu. 8 Ağustos akşamı yayınlanan bölümde 2 aşamalı tadım tabağı istendi. İlk aşamada İtalyan lezzet mantarlı risotto ikinci aşamada ise ceviz ürünü ile yaratıcılık tabağı istendi. Değerlendirmelerin sonucunda Büşra 7. finalist seçildi. Peki MasterChef Büşra nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Büşra Zambak hakkında merak edilen soruların yanıtları...

MASTERCHEF 7. ANA KADRO YARIŞMACISI KİM SEÇİLDİ?

MasterChef ana kadro için mücadeleler hızla devam ediyor. MasterChef'in 8 Ağustos 2022 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde, 7. finalist Büşra Zambak seçildi.

tabaklar 8 ağustos mc

MASTERCHEF 2022 BÜŞRA ZAMBAK KİMDİR?

Büşra Zambak, 25 yaşında ve aslen Denizlili. İstanbul'da yaşıyor ve 9 yıldır profesyonel aşçılık yapmakta. Sabancı Holding'de çalışan Zambak, Güler Sabancı gibi üst düzey yöneticilerin yemeklerini hazırlamakla sorumlu. Masterchef Büşra, İtalyan mutfağına ilgisiyle biliniyor. Kendi profesyonel stüdyosu bulunan yarışmacı, fotoğrafçılık işiyle de uğraşıyor.

büşra şef


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef büşra
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