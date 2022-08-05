MasterChef 2022 Çağatay Akgül kimdir? MasterChef Çağatay kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Çağatay Akgül, MasterChef 2022 ana kadrosuna giren 4. yarışmacı oldu. 4 Ağustos akşamı yayınlanan bölümde 2 aşamalı tadım tabağı istendi. İlk aşamada Kızarmış Pilav ikinci aşamada ise avakado ürünü ile yaratıcılık tabağı istendi. Değerlendirmelerin sonucunda Çağatay 4. finalist seçildi. Peki MasterChef Çağatay Akgül nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Çağatay Akgül hakkında merak edilen soruların yanıtları...

MASTERCHEF 4. ANA KADRO YARIŞMACISI KİM SEÇİLDİ?

16 kişilik ana kadro için çalışmalar devam ederken, ilk üç gün Metin, Gamze ve Onur ana kadroya girmişti. 4 Ağustos günü dördüncü finalisti ise Çağatay oldu.

MASTERCHEF 2022 ÇAĞATAY AKGÜL KİMDİR?

İlk elemelere tatlıyla katılan Çağatay, mesleğe tatlıyla başladığını dile getirdi. Profesyonel şef olarak çalışan Çağatay, Silivri Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu. Yarışmaya İstanbul'dan katılan yarışmacı İtalya'da stajını tamamlamış ve 8 yıldır aşçılık yapıyor. Geçen sezonda 3 lü düellolarda elenen yarışmacı 2022 sezonunda ana kadroya girmeyi başardı.



