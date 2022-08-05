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MasterChef 2022 Çağatay Akgül kimdir? MasterChef Çağatay kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

05.08.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 2022 Çağatay Akgül kimdir? sorusu gündemde yer alıyor. Ekranların sevilen yemek yarışması programında ana kadro düelloları devam ediyor. 4 Ağustos 2022 Perşembe akşamı yayınlanan bölümde ana kadroya kalan Çağatay Akgül, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki MasterChef Çağatay kimdir? MasterChef ana kadro yarışmacısı Çağatay Akgül nereli, evli mi, kaç yaşında, mesleği ne? İşte MasterChef 2022 ana kadro 4. yarışmacısı Çağatay Akgül...

MasterChef 2022 Çağatay Akgül kimdir? MasterChef Çağatay kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Çağatay Akgül, MasterChef 2022 ana kadrosuna giren 4. yarışmacı oldu. 4 Ağustos akşamı yayınlanan bölümde 2 aşamalı tadım tabağı istendi. İlk aşamada Kızarmış Pilav ikinci aşamada ise avakado ürünü ile yaratıcılık tabağı istendi. Değerlendirmelerin sonucunda Çağatay 4. finalist seçildi. Peki MasterChef Çağatay Akgül nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Çağatay Akgül hakkında merak edilen soruların yanıtları...

MASTERCHEF 4. ANA KADRO YARIŞMACISI KİM SEÇİLDİ?

16 kişilik ana kadro için çalışmalar devam ederken, ilk üç gün Metin, Gamze ve Onur ana kadroya girmişti. 4 Ağustos günü dördüncü finalisti ise Çağatay oldu.

çağtay ve tabağı

MASTERCHEF 2022 ÇAĞATAY AKGÜL KİMDİR?

İlk elemelere tatlıyla katılan Çağatay, mesleğe tatlıyla başladığını dile getirdi. Profesyonel şef olarak çalışan Çağatay, Silivri Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu. Yarışmaya İstanbul'dan katılan yarışmacı İtalya'da stajını tamamlamış ve 8 yıldır aşçılık yapıyor. Geçen sezonda 3 lü düellolarda elenen yarışmacı 2022 sezonunda ana kadroya girmeyi başardı.


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Masterchef chef
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