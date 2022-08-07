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MasterChef 2022 Melih Berkay Gündüz kimdir? MasterChef Melih kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

07.08.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 2022 Melih Berkay Gündüz kimdir? sorusu gündemde yer alıyor. Ekranların sevilen yemek yarışması programında ana kadro düelloları devam ediyor. 6 Ağustos 2022 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde ana kadroya kalan Melih Berkay Gündüz, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki MasterChef Melih kimdir? MasterChef ana kadro yarışmacısı Melih nereli, evli mi, kaç yaşında, mesleği ne? İşte MasterChef 2022 ana kadro 6. ve son önlüğü alan yarışmacısı Melih Berkay Gündüz...

MasterChef 2022 Melih Berkay Gündüz kimdir? MasterChef Melih kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Melih Berkay Gündüz, MasterChef 2022 ana kadrosuna giren 6. yarışmacı oldu. 6 Ağustos akşamı yayınlanan bölümde 2 aşamalı tadım tabağı istendi. İlk aşamada Domates soslu gnocchi ikinci aşamada ise mısır ürünü ile yaratıcılık tabağı istendi. Değerlendirmelerin sonucunda Melih 6. finalist seçildi. Peki MasterChef Melih nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Melih Berkay Gündüz hakkında merak edilen soruların yanıtları...

MASTERCHEF 6. ANA KADRO YARIŞMACISI KİM SEÇİLDİ?

16 kişilik ana kadro için mücadeleler hızla devam ediyor. MasterChef'in 6 Ağustos 2022 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde, 6. finalist Melih Berkay Gündüz seçildi.

melih ve tabağı mısır

MASTERCHEF 2022 MELİH BERKAY GÜNDÜZ KİMDİR?

Masterchef Melih Berkay Gündüz, 21 yaşında. Melih, yarışmaya Karabük’ten katılıyor. Geçtiğimiz yıl da MasterChef’e katılan Melih bu sene de ana kadroya girmek için kıyasıya mücadele vererek önlüğü almayı başardı. Bir süre önce babasını kaybeden yarışmacı, ana akdroya girdiğinde gözyaşlarına hakim olamadı.

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TV8 Masterchef
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