MasterChef 2022 Melih Berkay Gündüz kimdir? MasterChef Melih kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Melih Berkay Gündüz, MasterChef 2022 ana kadrosuna giren 6. yarışmacı oldu. 6 Ağustos akşamı yayınlanan bölümde 2 aşamalı tadım tabağı istendi. İlk aşamada Domates soslu gnocchi ikinci aşamada ise mısır ürünü ile yaratıcılık tabağı istendi. Değerlendirmelerin sonucunda Melih 6. finalist seçildi. Peki MasterChef Melih nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Melih Berkay Gündüz hakkında merak edilen soruların yanıtları...

MASTERCHEF 6. ANA KADRO YARIŞMACISI KİM SEÇİLDİ?

16 kişilik ana kadro için mücadeleler hızla devam ediyor. MasterChef'in 6 Ağustos 2022 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde, 6. finalist Melih Berkay Gündüz seçildi.

MASTERCHEF 2022 MELİH BERKAY GÜNDÜZ KİMDİR?

Masterchef Melih Berkay Gündüz, 21 yaşında. Melih, yarışmaya Karabük’ten katılıyor. Geçtiğimiz yıl da MasterChef’e katılan Melih bu sene de ana kadroya girmek için kıyasıya mücadele vererek önlüğü almayı başardı. Bir süre önce babasını kaybeden yarışmacı, ana akdroya girdiğinde gözyaşlarına hakim olamadı.



