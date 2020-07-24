MasterChef 8. bölüm tanıtımında diskalifiye şoku! MasterChef'te kim diskalifiye oldu

MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Eleme etabına katılan birçok yarışmacının zorlu sınavlardan geçtiği MasterChef Türkiye'de düello heyecanı yaşanacak.

Birbirinden iddialı yarışmacıların kozlarını paylaştığı düellolar nefes keserken yarışmada bir kişinin diskalifiye olduğu da fragmana yansıdı.

Fragmanda MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın bir yaşınmacıya "4 sefer görüntülere baktık buradan gidebilirsin" dediği görülüyor.

Bu fragman sosyal medyada programı izleyenleri merak ettirdi. Görüntülerde Celal Sarıgül'ün gösterilmesi akıllara o ismi getirse de herkes kimin diskalifiye edilmiş olacağı konusunda farklı fikirlere sahip...



