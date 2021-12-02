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Masterchef Alanya helvasının (öküz helvası/öksüz helvası) tarifindeki ilginç hikaye! Alanya helvası tarifindeki yağ havuzu neden yapılıyor?

02.12.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef yeni bölümünde yer alan Alanya helvası tarifi, hem görünümü hem lezzetiyle iştah kabartıyor. Peki halk arasında öküz helvası/öksüz helvası olarak da anılan Alanya helvası tarifi nasıl hazırlanıyor? Mehmet Şef'in de tadarken dikkat çektiği (Öküz helvası/ Öksüz helvası) Alanya helvasının hikayesi ne? Alanya helvasının sunumundaki yağ havuzu neden hazırlanıyor? İşte Alanya'da misafir ziyaretlerinin olmazsa olmazı haline gelen öksüz/öküz helvasının tarifi...

Masterchef Alanya helvasının (öküz helvası/öksüz helvası) tarifindeki ilginç hikaye! Alanya helvası tarifindeki yağ havuzu neden yapılıyor?

Masterchef'in bu akşamki yeni bölümünde yer alan öküz helvası ya da öksüz helvası olarak da bilinen Alanya helvası nasıl yapılır? Tarifi ve lezzeti ile akılda yer edecek Alanya helvası, kış aylarının da gelmesiyle birlikte menülerin vazgeçilmezleri arasında yer alan tatlılarda 'Bugün ne hazırlasam' derdinin son bulmasını sağlayacak. İçindeki pekmek sayesinde daha koyu görünen rengi ile dikkat çeken Alanya helvasını ilginç kılan bir özelliği de bir sonraki misafir olunacak evi belirlemesi. Bu da adetlere göre, helvanın sunumu sırasında oluşturulan tabağın ortasındaki yağ havuzunu yıkan kişi ile belirleniyor. Helvayı ortadaki yağ havuzuna batırarak yiyenlerden havuzu bozan, evinde misafir ağırlıyor. Helvayı bozan kişilere de 'öküz' denildiği için Alanya helvası 'öküz helvası' olarak da anılıyor ama gerçek hikayesi meğer bambaşkaymış!

HİKAYEYE GÖRE YARATICISI ÖKSÜZ BİR AİLE

Masterchef'teki helva tarifinin asıl hikayesi ise yukarıda anlattığımız gelenekleşmiş hikaye kadar eğlenceli değil. Programın yeni bölümünde yer verilen Alanya helvası, halk arasında kulaktan kulağa yayılan bir hikayeye göre, yoksul ana-oğulun yaşadıkları ile oluşmuş. Ana-oğul neredeyse her gün komşu ailenin mutfağından gelen helva kokularını duyarmış. O dönemlerde şeker pahalı olduğundan zenginlik simgesi olarak görülürmüş. Yoksul ailelerin evinde şeker olmadığı için de helva yeme şansı her evde olmazmış. Bir süre sonra kokulardan etkilenen oğul, annesinden helva istemeye başlamış. Oğlunu kırmak istemeyen anne ise, evde kalan son malzemelerle hazırlamış öksüz (öküz) helvasını. Pekmezi sulandırarak unla karıştırıp helva haline getirmiş. Lezzeti yerinde olsa da görüntüsünün koyu olduğunu fark eden oğul, helvanın rengini sormuş. "Komşunun helvası beyaz, bizimki neden kara" diye soran oğluna annenin cevabı da "Bu öksüz helvası da ondan" olmuş. O günden sonra pekmezle yapılan bu helva Alanya'da öksüz helvası olarak anılmaya başlanmış.

masterchef-helva-tarifi-masterchefteki-helvanın-hikayesi-alanya-helvasının-hikayesi-ne-ökzü-helvası-adı-nereden-geliyor

Şimdilerde misafirliklerin vazgeçilmez bir eğlencesi olarak görülen Alanya helvası tarifi pekmez, un ve yağ ile hazırlanıp, ceviz ile süsleniyor.

İşte Masterchef jürisi tarafından keyifle kaşıklanan, yarışmacıların Alanya helvası tarifi...

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MASTERCHEF ALANYA HELVASI - ÖKÜZ HELVASI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

  • 1,5 su bardağı un,
  • 1,5 su bardağı pekmez,
  • 1 su bardağı su,
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

SUNUMU İÇİN:

  • 4 yemek kaşığı tereyağ,
  • Ceviz

masterchef-helva-tarifi

TARİFİ

  • Masterchef helva tarifi için ilk olarak su, zeytinyağı ve pekmez teflon tavaya konulup, karıştırılır. Dörtte biri sonra kullanılmak üzere ayrılır.
  • Ardından ocakta kaynayana kadar pişirilir.
  • Kaynayan karışıma un eklenir. Topaklanmaması için hızlıca karıştırılır.
  • Biraz homojen hale geldikten sonra ayrılan karışım eklenir ve karıştırılmaya devam edilir.
  • Helva kıvamına geldiğinde ocaktan alınır.
  • Kaşık yardımıyla şekillendirilen Alanya helvası, düz bir tabağa ya da tepsiye dizilir. İsteğinize göre dizim işleminin başında ya da sonunda bir kaşuk yarıdımı ile küçük bir havuz oluşturularak tabak ya da tepsinin ortasına oturtulur.
  • Eritilen kızgın tereyağ, havuzun içine dökülür, ardından çevresine gezdirilir.
  • Son olarak da helvanın üzeri isteğe göre yerleştirilen cevizlerle süslenir.
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Anahtar Kelimeler:
Alanya Masterchef
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