YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. MasterChef Alinazik nasıl yapılır? Alinazik malzemeleri neler?

MasterChef Alinazik nasıl yapılır? Alinazik malzemeleri neler?

17.09.2022 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen programlarından biri olan MasterChef'te, Alinazik yemeği hazırlandı. Mutfağımızın sevilen lezzetlerinden biri olan Alinazik yemeğini evinizde hazırlayabilirsiniz. Peki MasterChef Alinazik nasıl yapılır? Alinazik malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

MasterChef Alinazik nasıl yapılır? Alinazik malzemeleri neler?

Közlenmiş patlıcan ve etin buluştuğu nefis bir tattır Alinazik... Üzerine tereyağlı sos da eklenince lezzet bombasına dönüşen Alinazik yemeğinin yapılışı da oldukça pratik. Peki MasterChef Alinazik nasıl yapılır? Alinazik malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

ALİNAZİK MALZEMELERİ

4 adet patlıcan
2 adet kırmızı biber
500 gram kuzu eti
2 su bardağı yoğurt
3 diş sarımsak
2 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı pul biber
Tereyağı

Sos için;

Tereyağı
Kırmızı biber
Pul biber

MasterChef Alinazik nasıl yapılır? Alinazik malzemeleri neler?

ALİNAZİK TARİFİ

Eti satır yardımıyla ince hale getirin. Sonrasında kırmızı biberi blenderda inceltin. Et ve kırmızı biberi bir karıştırma kabına alın. Üzerine tuz ve pul biberi ilave edip karıştırın.

Et karışımını biraz dinlendirin. Tıpkı kebap yapıyor gibi şişe serin. Et dinlenirken patlıcanları közleyin ve kabuklarını soyun. Bir tavada tereyağı eritin ve patlıcanları da ilave edin. Sarımsaklı yoğurdu hazırlayın. Yoğurt ve patlıcanı karıştırdıktan sonra servis tabağına alın.

Hazırlanan etleri varsa mangalda veya ocakta pişirin. Etler piştiğinde de parçalara bölüp patlıcanlı karışımın üzerine koyun. Biberleri ince doğrayın ve tereyağında pul biber ile kavurun. Sosu da etlerin üzerinde gezdirin. Afiyet olsun...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mantıyı bir de Kore mutfağı tarifiyle deneyin! İşte mandu tarifi ve malzemeleri...Mantıyı bir de Kore mutfağı tarifiyle deneyin! İşte mandu tarifi ve malzemeleri...
Gören herkes bayılıyor! Hoş tasarımı ve kolay kullanımıyla...Gören herkes bayılıyor! Hoş tasarımı ve kolay kullanımıyla...
Pastaneye gitmeye son! Nefis Alman Pastası tarifiPastaneye gitmeye son! Nefis Alman Pastası tarifi
Anahtar Kelimeler:
alinazik tarifi Masterchef Altın Rezervi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Oğlunun gençlik halini paylaştı! "Hastalanmadan önce..."

Oğlunun gençlik halini paylaştı! "Hastalanmadan önce..."

Hadise'ye takılan takılar ortaya çıktı! "75 bin dolarlık bilezik, 10 tane beşi bir yerde ve..."

Hadise'ye takılan takılar ortaya çıktı! "75 bin dolarlık bilezik, 10 tane beşi bir yerde ve..."

Tülin Şahin güzelliğiyle büyüledi!

Tülin Şahin güzelliğiyle büyüledi!

Galatasaray’ın yeni yıldızı Icardi’nin eşi göğüs dekolteli paylaşımıyla mest etti!

Galatasaray’ın yeni yıldızı Icardi’nin eşi göğüs dekolteli paylaşımıyla mest etti!

Herkesin başına gelebilir: Lapa pilavları kurtaracak püf noktalar

Herkesin başına gelebilir: Lapa pilavları kurtaracak püf noktalar

Patatesten kek olur mu demeyin! Patatesli kek tarifi

Patatesten kek olur mu demeyin! Patatesli kek tarifi

İlginizi Çekebilir

Yaz tatilini bir türlü bitiremedi! Şezlonga sere serpe uzandı

Yaz tatilini bir türlü bitiremedi! Şezlonga sere serpe uzandı

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Müstehcen pozlarını satıyor! Eski kocasını ifşa etti

Müstehcen pozlarını satıyor! Eski kocasını ifşa etti

Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.