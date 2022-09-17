Közlenmiş patlıcan ve etin buluştuğu nefis bir tattır Alinazik... Üzerine tereyağlı sos da eklenince lezzet bombasına dönüşen Alinazik yemeğinin yapılışı da oldukça pratik. Peki MasterChef Alinazik nasıl yapılır? Alinazik malzemeleri neler? İşte merak edilenler...
4 adet patlıcan
2 adet kırmızı biber
500 gram kuzu eti
2 su bardağı yoğurt
3 diş sarımsak
2 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı pul biber
Tereyağı
Sos için;
Tereyağı
Kırmızı biber
Pul biber
Eti satır yardımıyla ince hale getirin. Sonrasında kırmızı biberi blenderda inceltin. Et ve kırmızı biberi bir karıştırma kabına alın. Üzerine tuz ve pul biberi ilave edip karıştırın.
Et karışımını biraz dinlendirin. Tıpkı kebap yapıyor gibi şişe serin. Et dinlenirken patlıcanları közleyin ve kabuklarını soyun. Bir tavada tereyağı eritin ve patlıcanları da ilave edin. Sarımsaklı yoğurdu hazırlayın. Yoğurt ve patlıcanı karıştırdıktan sonra servis tabağına alın.
Hazırlanan etleri varsa mangalda veya ocakta pişirin. Etler piştiğinde de parçalara bölüp patlıcanlı karışımın üzerine koyun. Biberleri ince doğrayın ve tereyağında pul biber ile kavurun. Sosu da etlerin üzerinde gezdirin. Afiyet olsun...
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