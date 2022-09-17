Közlenmiş patlıcan ve etin buluştuğu nefis bir tattır Alinazik... Üzerine tereyağlı sos da eklenince lezzet bombasına dönüşen Alinazik yemeğinin yapılışı da oldukça pratik. Peki MasterChef Alinazik nasıl yapılır? Alinazik malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

ALİNAZİK MALZEMELERİ

4 adet patlıcan

2 adet kırmızı biber

500 gram kuzu eti

2 su bardağı yoğurt

3 diş sarımsak

2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı pul biber

Tereyağı

Sos için;

Tereyağı

Kırmızı biber

Pul biber

ALİNAZİK TARİFİ

Eti satır yardımıyla ince hale getirin. Sonrasında kırmızı biberi blenderda inceltin. Et ve kırmızı biberi bir karıştırma kabına alın. Üzerine tuz ve pul biberi ilave edip karıştırın.

Et karışımını biraz dinlendirin. Tıpkı kebap yapıyor gibi şişe serin. Et dinlenirken patlıcanları közleyin ve kabuklarını soyun. Bir tavada tereyağı eritin ve patlıcanları da ilave edin. Sarımsaklı yoğurdu hazırlayın. Yoğurt ve patlıcanı karıştırdıktan sonra servis tabağına alın.

Hazırlanan etleri varsa mangalda veya ocakta pişirin. Etler piştiğinde de parçalara bölüp patlıcanlı karışımın üzerine koyun. Biberleri ince doğrayın ve tereyağında pul biber ile kavurun. Sosu da etlerin üzerinde gezdirin. Afiyet olsun...

