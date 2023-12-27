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MasterChef All Star 2. ceketi kim aldı? 26 Aralık 2023 MasterChef'te ikinci finalist kim oldu? Heyecan dorukta!

27.12.2023 00:34 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te ilk ceketi kazanan isim araştırılmaya başladı. MasterChef All Star 2023 sezonunda büyük finale adım adım yaklaşılıyor. 26 Aralık akşamı MasterChef'in yeni bölümüne Michelin Yıldızı sahibi Şef Ahmet Dede konuk oldu. Son 7'ye kalan yarışmacılar Esra, Hasan, Barbaros, Tahsin, Eren, Sergen ve Kıvanç olmuştu. Peki, MasterChef 26 Aralık'ta 2. ceketi kim kazandı? İşte ceketin sahibi ikinci finalist isim...

MasterChef'te ikinci ceketi kimin kazanacağı merak konusu oldu. Son olarak Batuhan'ın veda ettiği MasterChef All Star'da kalan 6 yarışmacı finalist olabilmek için mücadele ediyor. 26 Aralık Salı günü başlayan ceket savaşlarında yarışmada kalan son 6 yarışmacı kıyasıya mücadele etti. Şef ceketini kazanan yarışmacı şampiyonluk hayallerine bir adım daha yaklaştı. Peki, MasterChef All Star ilk ceketi kim aldı? 26 Aralık 2023 MasterChef'te 2. finalist kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE İLK CEKETİ KİM ALDI?

Heyecanın giderek arttığı MasterChef Türkiye All Star 2023 sezonun sonuna doğru yaklaşıyor. 26 Aralık Salı akşamı sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar 2. ceketin sahibi olmak için mücadele ettiler.

Tahsin Masterchef ilk ceketin sahibi oldu ve finalist olmaya hak kazandı.

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İkinci ceketin sahibi ise Barbaros oldu.

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MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Batuhan Bayır, MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda, Kerem, Azize, Metin, Barış, Tanya, Ayaz, Alican, Tolga, Cemre, Dilara ve Batuhan.

Yarışmada kalan son 7 isim şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.

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