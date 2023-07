MasterChef All Star'da korkutan kaza! Tüm stüdyonun yüreği ağzına geldi "Çok kanıyor"

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef bu sezon All Star formatıyla izleyici karşısına çıkıyor. Eski sezon yarışmacıları MasterChef All Star'ın ana kadrosuna girebilmek için kıyasıya mücadele ediyorlar. 4 Temmuz Salı akşamı yayınlanan MasterChef All Star'ın yeni bölümünde korku dolu anlar yaşadı. Yarışmacıların şef tabağı hazırladığı sırada Fatma Nur parmağını kesti. Bir anda parmağı kanlar içinde kalan Fatma Nur'a sağlık ekibi ve Danilo Şef yardıma koştu.

Talihsiz bir kazaya uğrayan yarışmacı acı içinde yardım istedi.

Kanayan parmağını tutan Fatma Nur, "Çok kanıyor" diyerek seslendi.

Stüdyodakilerin yüreği ağzına geldi.

Fatma Nur'un yarışmacı arkadaşları da olayın şokuna uğradı.

Balkondan yarışmayı takip eden Tanya, "Parmağını kesti" dedi.

Acı içinde kalan Fatma Nur göz yaşlarına hakim olamadı.

Sürenin işlediği sırada kazaya uğrayan Fatma Nur tabağının yetişmeyeceğini düşünerek strese girdi.

Yardıma koşan Danilo Şef, "Panik etme, her şey yolunda" dedi.

Sağlık ekibinin müdahale ettiği yarışmacı tabağını yapmaya devam etti.