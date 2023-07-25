MasterChef All Star dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 25 Temmuz MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star dokunulmazlık oyunu heyecanını seyirciler yakından takip etti. Jüri üyeleri Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan Türkiye'nin 7 bölgesine ait olan 7 farklı börek çeşidini yapmalarını istedi. En iyi börekleri yaparak jüri üyelerinden en yüksek puanları almayı başaran takım eleme potasından kurtulacak. İşte 25 Temmuz 2023 MasterChef All Star'da yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef All Star başarılı ana kadrosuyla beraber heyecan dolu mücadelelere sahne oluyor. 25 Temmuz 2023 Salı akşamı MasterChef All Star'da haftanın ilk mücadelesi için ter döküldü. Oyunu kazanan takım henüz belli olmadı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

En yüksek puanı alarak dokunulmazlığı kazanan takım eleme potasından kurtulacak. Kaybeden takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek. Detaylar belli olduğunda haberimzi güncellencektir.



