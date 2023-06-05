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MasterChef All Star yarışmacıları belli oldu! Sergen, Cemre, Metin, Barbaros... Kimler var kimler

05.06.2023 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star sezonu için geri sayım başladı. 14 Haziran Çarşamba günü başlayacak olan MasterChef All Star’ın yarışmacıları arasında kimlerin olduğu yayınlanan yeni fragman ile belli oldu. Heyecanlandıran MasterChef kadrosunun belli olmasının yanı sıra, daha önceki sezonlarda jüri üyeleri arasında bulunan Somer Sivrioğlu’nun fragmanda yer almaması dikkatlerden kaçmadı.

MasterChef All Star yarışmacıları belli oldu! Sergen, Cemre, Metin, Barbaros... Kimler var kimler

MasterChef All Star yarışmacıları arasında kimlerin olacağı merak konusuydu. 2023 yılında All Star yarışmacılarını yer aldığı MasterChef'in yayınlanan son fragmanı heyecanı artırdı.

Fragmanda Uğur, Sergen, Hasan, Fatma Nur, Eray, Mustafa, Güzide, Eren, Dilara, Kıvanç, Cemre, Alican, Safa, Kerem, Suna, Araz, Rıfat, Tahsin, Ebru, Yağız, Batuhan Öner, Berkem, Batuhan Bayındır, Gülşah, Pelin, Eda, Bahri ve Duygu gibi isimler yer aldı.

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HAMZA MERCİMEK ALL STAR'DA

Daha önce MasterChef’e görüntülü bağlanarak hastalığını dile getiren Hamza Mercimek’in kadroda yer alması dikkatlerden kaçmadı.

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Somer Şef, MasterChef Hamza'nın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Daha önce bahsetmiştik biliyorsunuz kendisi böbrek yetmezliği gibi zor bir hastalıkla uğraşıyor." ifadelerini kullanmıştı.

SOMER ŞEF MASTERCHEF’TEN AYRILDI MI?

Yayınlanan fragmanda Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer alırken, eski sezonda jüri üyeleri arasında bulunan Somer Sivrioğlu'nun bulunmaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

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Geçtiğimiz günlerde İrem Kanan, sevilen yarışma ile ilgili gelişmeleri 'MasterChef All Star son hazırlıklar' notuyla Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak duyurmuştu. Fotoğrafta Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer almıştı.

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