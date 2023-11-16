MasterChef altın kaşık nedir, neden atılır? 15 Kasım 2023 MasterChef'te altın kaşığı kim aldı?

MasterChef'te altın kaşığı kimin aldığı internette araştırılıyor. MasterChef All Star'ın 15 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacılardan Türk Devletleri lezzetleri yapmalarını istedi. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Programa ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, 15 Kasım 2023 MasterChef'te altın kaşığı kim aldı? Altın kaşık nedir, neden atılır? İşte detaylar...

ALTIN KAŞIK NEDİR, NEDEN ATILIR?

Kaşık atma aşçılıkta, öğrencilerin gururlanmasını sağlar.

Bir şef eğer kaşık atıyor ise bun durum onun yapılan yemeği çok beğemiş demektir.

Şeflerin kaşık ya da çatal atması öğrencilerinin yemeklerini tadan ve hiç bir eksik bulmadıklarında başarılarını göstermek için yaptığı bir hareket olarak biliniyor. Bir şefin kaşık atması "Benim sana öğretebileceğim bir şey yok" anlamına geliyor.

MASTERCHEF'TE ALTIN KAŞIĞI KİM ALDI?

Masterchef'te Danilo Şef'in elinde tuttuğu altın kaşık dikkat çekti.

Şefler tarafından yapılan değerledirmeler sonucunda Hasan'ın tabağı altın kaşığa layık görülerek, kaşık attırdı.





