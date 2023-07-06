MasterChef analı kızlı çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? En lezzetli analı kızlı çorbası tarifi

Malatya ve Adana bölgesinde sık tüketilen yemeklerden biri olan analı kızlı çorbası, ana adı verilen yaklaşık 3 cm çapında, 35-40 g ağırlığında içli köfteler ile kız adı verilen içli köftenin dış hamurundan yapılan yaklaşık 1 cm çapında, yaklaşık 2 g ağırlığında kürelerin et suyunda, bazı malzemeler eşliğinde pişirilmesiyle elde edilir. İzleyicilerde tarif merakı uyandıran MasterChef All Satar'da analı kızlı çorbası tarifi yapılıyor. İşte merakla araştırılan analı kızlı çorbasının tarifi haberimizde.