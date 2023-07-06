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    MasterChef analı kızlı çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? En lezzetli analı kızlı çorbası tarifi

    06.07.2023 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    MasterChef analı kızlı çorbası tarifi merak ediliyor. All Star sezonuyla ekranlara dönen MasterChef'te ana kadro yavaş yavaş tamamlanıyor. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve konuk jüri üyesi yarışmacılardan analı kızlı çorbası yapmalarını istedi. En iyi analı kızlı çorbası tarifini yapan isim yaratıcılık etabında yarışmaya hak kazanacak. Peki, MasterChef analı kızlı çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

    MasterChef analı kızlı çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? En lezzetli analı kızlı çorbası tarifi
    Tarif Puanı
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    Kaç kisilik 6
    Hazırlık Süresi 60dk
    Pişirme Süresi 30dk
    Kalori/Porsiyon -

    Malatya ve Adana bölgesinde sık tüketilen yemeklerden biri olan analı kızlı çorbası, ana adı verilen yaklaşık 3 cm çapında, 35-40 g ağırlığında içli köfteler ile kız adı verilen içli köftenin dış hamurundan yapılan yaklaşık 1 cm çapında, yaklaşık 2 g ağırlığında kürelerin et suyunda, bazı malzemeler eşliğinde pişirilmesiyle elde edilir. İzleyicilerde tarif merakı uyandıran MasterChef All Satar'da analı kızlı çorbası tarifi yapılıyor. İşte merakla araştırılan analı kızlı çorbasının tarifi haberimizde.

    MALZEMELER

    • Dış köftesi için:
    • 1, 5 su bardağı ince bulgur
    • 1 yumurta
    • Tuz
    • 3 yemek kaşığı un. (ıslatmak için ılık su)
    • İç malzemesi:
    • 200 gram kıyma
    • 1 orta boy soğan
    • Toz biber
    • Tuz ve karabiber
    • 1 su bardağı haşlanmış nohut
    • 200 gram haşlanmış et
    • 1 yemek kaşığı domates salçası
    • Sıvı yağ ve tuz

    TARİF

    • Bulguru az bir ılık su ile ıslatıyoruz, biraz yumuşayınca salça ve tuzunu koyup elimizi ıslatarak yoğuruyoruz.
    • Hamur kıvama gelmeye başlayınca yumurta ve unu ekleyip (içli köfte hamuru gibi olacak) kıvama gelene kadar yoğuruyoruz.
    • Daha sonra soğan ve kıymayı bir tavada kavuruyoruz indirmeden karabiber, tuz ve toz biber ekleyip altını kapatıyoruz ve soğutuyoruz.
    • Bulgurdan yaptığımız hamurdan küçük parçalar alıp içli köfte gibi açıp içine hazırladığımız kıymadan koyup kapatıyoruz.
    • Hazırladığımız kıyma bitene kadar böyle yapıyoruz.
    • Hamurun kalanını boş küçük köfteler yapıyoruz.
    • Yaptığınız köfteleri kaynayan suda haşlıyoruz. (suyun içine yarım limon suyu ve tuz ekleyin ki köfteler açılmasın).
    • Bir tencereye biraz sıvı yağ ve salça koyup biraz soteleyip haşladığımız et ve nohutu ekliyoruz.
    • Üzerine et suyu koyup özleşene kadar kaynatıyoruz içine haşladığımız köfteleri atıp bir taşım daha kaynatıp kapatıyoruz.

    AFİYET OLSUN!


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    MasterChef yüksük çorbası tarifi!MasterChef yüksük çorbası tarifi!
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    analı kızlı tarifi tarifi tarif kızlı

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