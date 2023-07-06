MasterChef analı kızlı çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? En lezzetli analı kızlı çorbası tarifi

Malatya ve Adana bölgesinde sık tüketilen yemeklerden biri olan analı kızlı çorbası, ana adı verilen yaklaşık 3 cm çapında, 35-40 g ağırlığında içli köfteler ile kız adı verilen içli köftenin dış hamurundan yapılan yaklaşık 1 cm çapında, yaklaşık 2 g ağırlığında kürelerin et suyunda, bazı malzemeler eşliğinde pişirilmesiyle elde edilir. İzleyicilerde tarif merakı uyandıran MasterChef All Satar'da analı kızlı çorbası tarifi yapılıyor. İşte merakla araştırılan analı kızlı çorbasının tarifi haberimizde.

MALZEMELER Dış köftesi için:

1, 5 su bardağı ince bulgur

1 yumurta

Tuz

3 yemek kaşığı un. (ıslatmak için ılık su)

İç malzemesi:

200 gram kıyma

1 orta boy soğan

Toz biber

Tuz ve karabiber

1 su bardağı haşlanmış nohut

200 gram haşlanmış et

1 yemek kaşığı domates salçası

Sıvı yağ ve tuz

TARİF Bulguru az bir ılık su ile ıslatıyoruz, biraz yumuşayınca salça ve tuzunu koyup elimizi ıslatarak yoğuruyoruz.

Hamur kıvama gelmeye başlayınca yumurta ve unu ekleyip (içli köfte hamuru gibi olacak) kıvama gelene kadar yoğuruyoruz.

Daha sonra soğan ve kıymayı bir tavada kavuruyoruz indirmeden karabiber, tuz ve toz biber ekleyip altını kapatıyoruz ve soğutuyoruz.

Bulgurdan yaptığımız hamurdan küçük parçalar alıp içli köfte gibi açıp içine hazırladığımız kıymadan koyup kapatıyoruz.

Hazırladığımız kıyma bitene kadar böyle yapıyoruz.

Hamurun kalanını boş küçük köfteler yapıyoruz.

Yaptığınız köfteleri kaynayan suda haşlıyoruz. (suyun içine yarım limon suyu ve tuz ekleyin ki köfteler açılmasın).

Bir tencereye biraz sıvı yağ ve salça koyup biraz soteleyip haşladığımız et ve nohutu ekliyoruz.

Üzerine et suyu koyup özleşene kadar kaynatıyoruz içine haşladığımız köfteleri atıp bir taşım daha kaynatıp kapatıyoruz.

AFİYET OLSUN!



