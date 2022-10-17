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MasterChef Atike’nin gözüne ne oldu? MasterChef Atike kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler

17.10.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Atike'nin gözüne ne oldu? sorusu MasterChef seyircilerinin gündeminde yer alıyor. MasterChef Türkiye'nin 17 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanacak bölümünün fragmanı yayınladı. Fragmanda, yarışmacılardan Atike'nin gözünde sargı olması dikkat çekti. Bu gelişmenin ardından MasterChef Atike'nin gözüne ne olduğu, hayatı ve biyografisi gibi detaylar sorgulanmaya başladı. Peki, MasterChef Atike’nin gözüne ne oldu? MasterChef Atike kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

MasterChef Atike’nin gözüne ne oldu? MasterChef Atike kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler

MasterChef Atike'nin gözüne ne olduğu ve hayatına sair sorular merak edildi. MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu tüm hızıyla devam ediyor. 17 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanacak olan MasterChef yemek yarışması programının fragmanı yayınlandı. Kaptanlık oyunu oynanacak olan MasterChef'in fragmanında gözü sargılı ve bantlı olan Atike dikkatleri üzerine çekti. Peki, Atike'nin gözüne ne oldu? MasterChef Atike kimdir, kaç yaşında?

MASTERCHEF ATİKE'NİN GÖZÜNE NE OLDU?

Gözünün iltihap kaptığını dile getiren Atike Bozkaya, "'Bir gecede oldu her şey. Göz ağrısı başladı ve göz kapağımın üstü kalınlaştı. İltihap kapmış, kornea çizilmiş. Görmede biraz kayıp var ve ışık hassasiyeti var. İlaç verdi doktor ve kapalı kalması gerekiyor. Ama sıkıntı çıkaracak şey değil, daha önce de yaşamıştım bunu.'' dedi.

MASTERCHEF ATİKE BOZKAYA KİMDİR?

Atike Bozyaka 34 yaşında ve yarışmaya İzmir'den katılıyor. Yarışmacı kendi alanında ilerlemek için yarışmaya katılmış. Bozyaka'nın babasının Kazakistan'da restoranları bulunuyor.

Somer Sivrioğlu'nun, 'Atike ne demek?' sorusuna Bozyaka, 'Tez canlı, hareketli, güler yüzlü, güzel soylu genç kız demek.' yanıtını vermişti.

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