MasterChef Ayyüce Kamit'i görenler tanımakta zorlandı! Son hali şaşkına çevirdi

MasterChef 2020 yarışmasında gösterdiği sempatik tavırları ve başarılı performansıyla adından söz ettiren Ayyüce Kamit, son haliyle büyük değişime uğradı. Yarışmadan elenmesinin ardından bambaşka bir insana bürünen başarılı yarışmacıyı görenler tanımakta zorlandı.

MasterChef yarışmasında hem sempatikliği hem de polemikleriyle herkesin sevdiği yarışmacılar arasında yer alan Ayyüce Kamit son haliyle görenleri şaşırttı.

Yarışmadan ayrılmasının ardından adeta büyük bir değişim geçiren Ayyüce Kamit, imaj değişikliğine gitti.

Saç rengini ve tarzını değiştiren Ayyüce Kamit'in bu değişimi takipçilerinden tam not aldı.

İşte Ayyüce Kamit'in son hali;







