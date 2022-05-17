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MasterChef Ayyüce Kamit'i görenler tanımakta zorlandı! Son hali şaşkına çevirdi

17.05.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 2020 yarışmasına damga vuran yarışmacılar arasında yer alan Ayyüce Kamit, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Değişimiyle görenlerin gözlerine inanamadığı Ayyüce Kamit, yeni imajıyla takipçileri tarafından tam not aldı. İşte Ayyüce Kamit'in eski ve yeni hali.

MasterChef Ayyüce Kamit'i görenler tanımakta zorlandı! Son hali şaşkına çevirdi

MasterChef 2020 yarışmasında gösterdiği sempatik tavırları ve başarılı performansıyla adından söz ettiren Ayyüce Kamit, son haliyle büyük değişime uğradı. Yarışmadan elenmesinin ardından bambaşka bir insana bürünen başarılı yarışmacıyı görenler tanımakta zorlandı.

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MasterChef yarışmasında hem sempatikliği hem de polemikleriyle herkesin sevdiği yarışmacılar arasında yer alan Ayyüce Kamit son haliyle görenleri şaşırttı.

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Yarışmadan ayrılmasının ardından adeta büyük bir değişim geçiren Ayyüce Kamit, imaj değişikliğine gitti.

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Saç rengini ve tarzını değiştiren Ayyüce Kamit'in bu değişimi takipçilerinden tam not aldı.

İşte Ayyüce Kamit'in son hali;

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Masterchef
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