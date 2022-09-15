MasterChef Balıkesir kaymaklısı nasıl yapılır? Balıkesir kaymaklısı tarifi malzemeleri ve yapılışı

MasterChef'in 15 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyununda 5 farklı tarif yapılması istendi. Bu tariflerden biri olan Balıkesir kaymaklısı tarifi merak edildi. MasterChef programında Balıkesir kaymaklısı tarifini ilk kez duyanlar arama motorlarında Balıkesir kaymaklısı nedir, nasıl yapılır? şeklinde sorguluyor. Balıkesir kaymaklısı tarifi ve malzeme listesine haberimizden ulaşabilirsiniz...

BALIKESİR KAYMAKLISI MALZEMELERİ

1 kilo un

300 gram Bizim Yağ

6 adet yumurta

2 su bardağı süt

1/2 çay kaşığı tuz

800 gram kaymak

Şerbeti için:

7 bardak toz şeker

5 su bardağı su

1-2 damla limon

BALIKESİR KAYMAKLISI NASIL YAPILIR?

Unun ortasını havuz şeklinde açın. Bizim Yağ'ı, sütü, yumurtayı ve tuzu ilave edip karıştırın. Düz ve unlu bir yüzeyde beş dakika yoğurun. Üzerini havlu ile kapatıp, 30 dakika kadar dinlendirin.

Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp 40 santimetre büyüklüğünde, baklavalık yufka inceliğinde açın.

Açtığınız her bir yufkayı yağlanmış tepsiye koyup önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri altın rengini alıncaya dek pişirin. Kızaran yufkaları iki eşit miktara ayırın. Birinci grubu, yufkaların kızaran yüzü üste gelecek şekilde yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine kaymağı yayın.

Kalan yufkaları da kaymağın üzerine yine kızarmış yüzü üste gelecek şekilde yerleştirin. Toz şekeri suda karıştırarak eritip kaynatın. Kaynadıktan sonra birkaç damla limon suyu damlatıp karıştırın.

Sıcak şerbeti yufkaların üzerine gezdirip çekmesi için 2 saat kadar oda sıcaklığında dinlendirin. Daha sonra dilimleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

