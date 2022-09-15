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MasterChef Balıkesir kaymaklısı nasıl yapılır? Balıkesir kaymaklısı tarifi malzemeleri ve yapılışı

15.09.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Balıkesir kaymaklısı nasıl yapılır? MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu gerçekleşecek. Balıkesir'de çekilen bölümde yarışmacılar 5 tarif hazırladı. Bunlardan biri olan Balıkesir kaymaklısı tarifi merak edildi. Balıkesir kaymaklısını denemek isteyenler bu tarifi internette sorguluyor. Peki, Balıkesir kaymaklısı nasıl yapılır? İşte MasterChef Balıkesir tarifi malzemeleri ve yapılışı...

MasterChef Balıkesir kaymaklısı nasıl yapılır? Balıkesir kaymaklısı tarifi malzemeleri ve yapılışı

MasterChef'in 15 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyununda 5 farklı tarif yapılması istendi. Bu tariflerden biri olan Balıkesir kaymaklısı tarifi merak edildi. MasterChef programında Balıkesir kaymaklısı tarifini ilk kez duyanlar arama motorlarında Balıkesir kaymaklısı nedir, nasıl yapılır? şeklinde sorguluyor. Balıkesir kaymaklısı tarifi ve malzeme listesine haberimizden ulaşabilirsiniz...

mc türkiye

BALIKESİR KAYMAKLISI MALZEMELERİ

  • 1 kilo un
  • 300 gram Bizim Yağ
  • 6 adet yumurta
  • 2 su bardağı süt
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 800 gram kaymak

Şerbeti için:

  • 7 bardak toz şeker
  • 5 su bardağı su
  • 1-2 damla limon

BALIKESİR KAYMAKLISI NASIL YAPILIR?

Unun ortasını havuz şeklinde açın. Bizim Yağ'ı, sütü, yumurtayı ve tuzu ilave edip karıştırın. Düz ve unlu bir yüzeyde beş dakika yoğurun. Üzerini havlu ile kapatıp, 30 dakika kadar dinlendirin.

Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp 40 santimetre büyüklüğünde, baklavalık yufka inceliğinde açın.

Açtığınız her bir yufkayı yağlanmış tepsiye koyup önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri altın rengini alıncaya dek pişirin. Kızaran yufkaları iki eşit miktara ayırın. Birinci grubu, yufkaların kızaran yüzü üste gelecek şekilde yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine kaymağı yayın.

Kalan yufkaları da kaymağın üzerine yine kızarmış yüzü üste gelecek şekilde yerleştirin. Toz şekeri suda karıştırarak eritip kaynatın. Kaynadıktan sonra birkaç damla limon suyu damlatıp karıştırın.

Sıcak şerbeti yufkaların üzerine gezdirip çekmesi için 2 saat kadar oda sıcaklığında dinlendirin. Daha sonra dilimleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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TV8 Balıkesir Masterchef masterchef türkiye balıkesir kaymaklısı tarif
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