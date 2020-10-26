MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Berker kimdir? MasterChef'ten elenen Berker Başmanav kimdir, kaç yaşında, nereli?

MasterChef Berker kimdir? MasterChef'ten elenen Berker Başmanav kimdir, kaç yaşında, nereli?

26.10.2020 00:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
MasterChef Berker kimdir? MasterChef'ten elenen Berker Başmanav kimdir, kaç yaşında, nereli?

MasterChef Berker, bu hafta yarışmaya veda eden isim oldu. Sevilen yarışmaya yedeklerden katılan Berker Başmanav, MasterChef Türkiye’nin onuncu haftasında eleme potasına giren ilk yarışmacı olmuştu. Bu akşam eleme gecesinde mücadele eden MasterChef Berker’e dair bilgiler elenmesiyle daha çok sorgulanmaya başlandı. Peki, MasterChef Berker kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Berker Başmanav hakkındaki bilgiler…

MasterChef'te bu akşam elenen isim Berker oldu. Yedeklerden katıldığı yarışmada adından çokça söz ettiren Berker Başmanav'ın MasterChef 2020 serüveni bu akşam sona erdi. Peki, MasterChef Berker Başmanav kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte 24 yaşındaki yarışmacı hakkında merak edilenler…

MASTERCHEF BERKER BAŞMANAV KİMDİR?

MasterChef Berker Başmanav, 23 Ekim 1996 tarihinde Sakarya/Hendek'te doğdu. İlköğretim, ortaöğretim ve lise hayatını Hendek'te tamamlamasının ardından uluslararası asçılık eğitimi almak için İstanbul'a taşındı. MasterChef Berker, başladığı eğitimi 1.likte tamamlamasının ardından uluslarası otellerde ve restoranlarda çalışma imkanı bulmuştur.

Son olarak Londra ve İspanya'da şubeleri bulunan vagon bir restoranın koordinatör şefliğini üstlenen Berker, yedeklerden yarışmanın ana kadrosuna girerek MasterChef hayalinin peşinden gitmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERArda Turan: En büyük hayallerimizin kahramanısınArda Turan: En büyük hayallerimizin kahramanısın
Tarkan, Aşık Veysel'i doğum gününde türküsüyle andıTarkan, Aşık Veysel'i doğum gününde türküsüyle andı
Dizilerde kıyasıya reyting mücadelesi!Dizilerde kıyasıya reyting mücadelesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı

Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı

Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!

Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!

Bakan Koca paylaştı: İşte 25 Ekim koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 25 Ekim koronavirüs tablosu

Sayısal Loto'yu "Haydi Bismillah..." diyerek sununca...

Sayısal Loto'yu "Haydi Bismillah..." diyerek sununca...

Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'den skandal çağrı

Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'den skandal çağrı

Belarus'ta sokaklar yine karıştı

Belarus'ta sokaklar yine karıştı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Nisa açıklaması! 'Yanlış yapmaması için iyi...'

Nisa açıklaması! 'Yanlış yapmaması için iyi...'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu

Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu

İmamoğlu’nun teklifine Cem Yılmaz'dan jet yanıt

İmamoğlu’nun teklifine Cem Yılmaz'dan jet yanıt

İşte dün akşamın reytingleri! Sadakatsiz listeye...

İşte dün akşamın reytingleri! Sadakatsiz listeye...

Diğer Haberler

MasterChef'te kim elendi? Eleme adayları kimler oldu? İşte 25 Ekim Pazar MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı

MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti

Sanatçılardan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e videolu destek!

Sanatçılardan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e videolu destek!

Tarkan, Aşık Veysel'i doğum gününde türküsüyle andı

Tarkan, Aşık Veysel'i doğum gününde türküsüyle andı

Şarkıcı Ece Seçkin boy göndermelerine cevap verdi! ‘1.55 olduğum...’

Boy göndermesine cevap! ‘1.55 olduğum...’

Yıldız Tilbe fotoğrafını paylaştı! Survivor Yunus Emre yorumuyla dikkat çekti!

Yıldız Tilbe’nin fotoğrafına övgü yağdırdı! ‘Hastayım sana’

Survivor Mert Öcal’dan şaşırtan sitem! ‘Bunalıyorum’

Şaşırtan sitem! ‘Bunalıyorum’

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.