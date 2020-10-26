MasterChef Berker kimdir? MasterChef'ten elenen Berker Başmanav kimdir, kaç yaşında, nereli?

MasterChef'te bu akşam elenen isim Berker oldu. Yedeklerden katıldığı yarışmada adından çokça söz ettiren Berker Başmanav'ın MasterChef 2020 serüveni bu akşam sona erdi. Peki, MasterChef Berker Başmanav kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte 24 yaşındaki yarışmacı hakkında merak edilenler…

MASTERCHEF BERKER BAŞMANAV KİMDİR?

MasterChef Berker Başmanav, 23 Ekim 1996 tarihinde Sakarya/Hendek'te doğdu. İlköğretim, ortaöğretim ve lise hayatını Hendek'te tamamlamasının ardından uluslararası asçılık eğitimi almak için İstanbul'a taşındı. MasterChef Berker, başladığı eğitimi 1.likte tamamlamasının ardından uluslarası otellerde ve restoranlarda çalışma imkanı bulmuştur.

Son olarak Londra ve İspanya'da şubeleri bulunan vagon bir restoranın koordinatör şefliğini üstlenen Berker, yedeklerden yarışmanın ana kadrosuna girerek MasterChef hayalinin peşinden gitmektedir.

