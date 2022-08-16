Masterchef Burak Kaya kimdir? Burak Kaya kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?

Burak Kaya, MasterChef 2022 ana kadrosuna giren 13. yarışmacı oldu. 15 Ağustos akşamı yayınlanan bölümde 2 aşamalı tadım tabağı istendi. İlk aşamada ali nazik kebabı ikinci aşamada ise armut ile yaratıcılık tabağı istendi. Değerlendirmelerin sonucunda Burak Kaya 13. finalist seçildi. Peki MasterChef Burak Kaya nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Burak Kaya hakkında merak edilen soruların yanıtları...

MASTERCHEF 13. ANA KADRO YARIŞMACISI KİM SEÇİLDİ?

MasterChef ana kadro için mücadeleler tüm heyecanıyla devam ediyor. MasterChef'in 15 Ağustos 2022 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde, 13. finalist Burak Kaya seçildi.

MASTERCHEF BURAK KAYA KİMDİR?

Kaya Masterchef'e İstanbul'dan katılıyor. Oyunculuk da yaptığını belirten Burak Kaya Hollywood'da küçük bir rolde oynamıştır. Reklam filmlerinde de oynayan yarışmacı ara verdiği yemek macerasına 7 yıl sonra mutfağa girerek devam ediyor. İlk iki turda kaya levreği ve pilaki yaparak 3. Tura yükselen yarışmacı ana kadroya girmeye hak kazandı.



