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Masterchef Burak Kaya kimdir? Burak Kaya kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?

16.08.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef Burak Kaya kimdir? sorusu gündemde yer alıyor. Ekranların sevilen yemek yarışması programında ana kadro düelloları devam ediyor. 15 Ağustos 2022 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde ana kadroya kalan Burak Kaya, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki MasterChef Burak Kaya kimdir? MasterChef ana kadro yarışmacısı Burak Kaya nereli, evli mi, kaç yaşında, mesleği ne? İşte MasterChef 2022 ana kadro 13. önlüğü alan yarışmacı Burak Kaya...

Masterchef Burak Kaya kimdir? Burak Kaya kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?

Burak Kaya, MasterChef 2022 ana kadrosuna giren 13. yarışmacı oldu. 15 Ağustos akşamı yayınlanan bölümde 2 aşamalı tadım tabağı istendi. İlk aşamada ali nazik kebabı ikinci aşamada ise armut ile yaratıcılık tabağı istendi. Değerlendirmelerin sonucunda Burak Kaya 13. finalist seçildi. Peki MasterChef Burak Kaya nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Burak Kaya hakkında merak edilen soruların yanıtları...

MASTERCHEF 13. ANA KADRO YARIŞMACISI KİM SEÇİLDİ?

MasterChef ana kadro için mücadeleler tüm heyecanıyla devam ediyor. MasterChef'in 15 Ağustos 2022 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde, 13. finalist Burak Kaya seçildi.

burak tabak

MASTERCHEF BURAK KAYA KİMDİR?

Kaya Masterchef'e İstanbul'dan katılıyor. Oyunculuk da yaptığını belirten Burak Kaya Hollywood'da küçük bir rolde oynamıştır. Reklam filmlerinde de oynayan yarışmacı ara verdiği yemek macerasına 7 yıl sonra mutfağa girerek devam ediyor. İlk iki turda kaya levreği ve pilaki yaparak 3. Tura yükselen yarışmacı ana kadroya girmeye hak kazandı.

burak kaya ınst

burak kaya ınst 2


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TV8 Masterchef burak kaya
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