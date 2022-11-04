MasterChef Burcu kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Burcu Önal yeni imajıyla yarışmaya damga vurdu!

MasterChef Burcu Önal vatandaşlar tarafından merak edildi. Burcu Önal, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan MasterChef'in bu akşam ekrana gelecek olan bölümünde yemek tadımı yapacak eski yarışmacılar arasında yer alıyor. Programın yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından MasterChef Burcu Önal yeni imajıyla izleyenlerin dikkatini çekti.

MASTERCHEF BURCU KİMDİR?

Burcu Önal, İstanbul'da 1986 yılında doğdu.

15 sene Asya'da yaşayan Burcu Önal, küçük yaşlarda Filipinli bir ailede ardından da Çinli bir ailede büyüdü.

Burcu Önal aslen Diyarbakırlı'dır. İbrahim Önal ile evli olan Önal'ın ilkj yaptıpı yemek mantıdır.

Burcu Önal tüm Asya yemekleri ve mantı yemeklerine hakimdir.

Uzun yıllar yurt dışında gemilerde garsonluk yapan ardından da yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başlayan Burcu Önal, MasterChef'in hafızalara kazınan eski yarışmacılarından biridir.

BURCU ÖNAL YENİ İMAJIYLA MASTERCHEF'E DAMGA VURDU

Burcu Önal MasterChef'in 4 Kasım 2022 Cuma günü yayınlanacak olan 119. bölümüne konuk oldu.

Burcu Önal yeni imajıyla görenleri büyüledi.

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

